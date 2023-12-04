Бруну пришлось извиняться перед фанатами и своим братом после матча с «Эвертоном». Все из-за пенальти, который он уступил Рэшфорду

Ах этот фэнтези-футбол.

В прошлое воскресенье «Юнайтед» уверенно победил «Эвертон» на «Гудисон Парк» со счетом 3:0 благодаря потрясающему удару бисиклетой Гарначо, за которым последовал реализованный пенальти в исполнении Рэшфорда и гол Марсьяля.

Маркус не должен был бить одиннадцатиметровый, так как Бруну является штатным пенальтистом клуба. Однако капитан уступил это право товарищу, чтобы вернуть ему уверенность в себе.

Решение Фернандеша многие фанаты встретили с восторгом, но вот любителям фэнтези-футбола, коим является и брат Бруну, оно пришлось не по душе.

«Сегодня он написал мне: «Спасибо, что уступил пенальти Рэши [Рэшфорду] на неделе, когда я взял тебя в свою команду», — рассказал Фернандеш клубным медиа.

«Я сказал ему: «Ты должен брать меня в свою команду каждую неделю. В этом твоя проблема! Но я извинился перед ним, и я хочу попросить прощения у всем менеджеров фэнтези-лиг. Я планирую забить для них как-нибудь в будущем».

Поступок Бруну в матче с «Эвертоном» стоил любителям фэнтези, в команде которых был португалец, пяти очков. При этом в этом сезоне полузащитник уже набрал 61 балл – больше, чем любой другой футболист «Юнайтед». 14,6% игроков берут Фернандеша в свою команду, и он является вторым по популярности игроком «красных дьяволов» после Андре Онана.