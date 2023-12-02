«Всего этого у нас сегодня не было»: Магуайр требует от игроков «Манчестер Юнайтед» больше агрессии на поле

«Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом уступил «Ньюкаслу» в 14-м туре АПЛ.

После матча Магуайр раскритиковал футбол своей команды:

«Мы знаем, что должны играть лучше. Мы просто обязаны играть лучше, команда должна выступать лучше. Нам не хватило ни темпа, ни интенсивности.

Мы должны выигрывать больше поединков, мне кажется, что в первом тайме мы проиграли слишком много единоборств. Нас постоянно обыгрывали в индивидуальных действиях».

Харри считает, что «дьяволам» нужно действовать агрессивнее на поле:

«Мы должны быть агрессивными, мы должны играть на опережение, мы должны задавать высокий темп. Всего этого у нас сегодня не было».

Экс-капитан «МЮ» в очередной раз провел на поле все 90 минут, защитник получил желтую карточку. Портал Sofascore поставил Магуайру и Гарначо 7.1 за матч с «Ньюкаслом» – это самые высокие оценки среди футболистов «Юнайтед».

Согласны с мнением Харри?