Тен Хаг рассказал о состоянии травмированного Маунта. Тренер не смог назвать дату возвращения игрока в строй

Маунт из-за травм пропустил уже 8 матчей «Манчестер Юнайтед». Суммарно он выбыл на 44 дня. Недавно новичок «дьяволов» вновь столкнулся с повреждением.

На пресс-конференции перед встречей «МЮ» с «Ньюкаслом» Тен Хаг не смог назвать дату возвращения Мэйсона на поле:

«Об игре с «Баварией» я пока не думаю, нужно сосредоточиться на Премьер-лиге. У нас есть игроки, которые возвращаются в строй, но я не могу дать прогноз о том, сколько времени займет их восстановление. Мэйсон Маунт сегодня возвращается к работе на газоне, но я не знаю, сколько времени ему понадобится, чтобы полностью выздороветь».

После игры с «Ньюкаслом» подопечные Тен Хага встретятся с «Челси» и «Борнмутом». 12 декабря команду ждет важнейший матч с мюнхенской «Баварией».

Помимо Маунта в лазарете «МЮ» находятся еще 6 футболистов: Маласиа, Диалло, Лича, Каземиро, Эриксен и Эванс.