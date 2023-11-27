«Он еще не великий игрок». Пока мир рукоплещет Гарначо, Тен Хаг и Фернандеш не дают юному вингеру почивать на лаврах

Это только начало.

Гарначо стал звездой матча против «Эвертона». «МЮ» организовал великолепный гол на третьей минуте встречи, а вингер поставил великолепную точку: Линделеф сделал великолепную диагональ почти через все поле на Рэшфорда, тот направил мяч Далоту, а он навесил на Алехандро. Аргентинец выпрыгнул и ударом через себя отправил мяч в сетку.

19-летнего Гарначо сразу же стали осыпать комплиментами, в стороне не остался даже вечно суровый Рой Кин. Ко всему прочему он получил награду лучшему игроку матча.

Однако Эрик тен Хаг и Бруну Фернандеш не стали уподобляться остальным и не впали в экстаз от этого эпизода.

В послематчевом комментарии главный тренер призвал юного вингера продолжать совершенствоваться:

«Если вы хотите быть таким игроком, как Руни, Роналду, вам нужно забивать 20-25 голов в Премьер-лиге. Это непросто, нужно очень много работать. Ему еще многое предстоит сделать, но у Гарначо есть потенциал».

Капитан команды тоже считает, что Алехандро пока рано почивать на лаврах. Когда Бруну попросили вручить младшему товарищу приз лучшему игроку, он со смехом сказал:

«Я не думаю, что он заслуживает его, но так уж и быть, за гол».

Во время разговора с журналистами Фернандеш добавил:

«Он еще не великий игрок, но у него впереди большое будущее. Мы многого от него ожидаем. Он знает, что я всегда буду рядом с ним и буду требовать большего. Но гол вышел потрясающий».

Действительно, Гарначо пока только в начале своего пути. В АПЛ он провел всего 32 матча, забив в них 4 гола и оформив 2 ассиста. Всего у него на счету 53 игры за «Юнайтед», где он от отметился 7 голами и 5 результативными передачами.

Дальше — больше!