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Ключевые игроки возвращаются: смотрим лучший состав «МЮ» после международного перерыва

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«Манчестер Юнайтед» начал подготовку к первому после международного перерыва матчу с «Эвертоном» в АПЛ, который состоится в ближайшие выходные.

У «красных дьяволов» плотный график до новогодних праздников.

К счастью для Эрика тен Хага, многие ключевые футболисты вернутся, чтобы помочь команде на сложном этапе.

В ближайшее время ожидается возвращение Аарона Уан-Биссаки и Люка Шоу, как и Андре Онаны, Расмуса Хейлунда и Мэйсона Маунта.

Давайте посмотрим, как может выглядеть стартовый состав команды Тен Хага после международного перерыва:

2 комментария

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ДедаДома.нет
Да будет Шоу)
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Тиксон
Хойлунд будет? вроде травма же
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