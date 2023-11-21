Ключевые игроки возвращаются: смотрим лучший состав «МЮ» после международного перерыва

«Манчестер Юнайтед» начал подготовку к первому после международного перерыва матчу с «Эвертоном» в АПЛ, который состоится в ближайшие выходные.

У «красных дьяволов» плотный график до новогодних праздников.

К счастью для Эрика тен Хага, многие ключевые футболисты вернутся, чтобы помочь команде на сложном этапе.

В ближайшее время ожидается возвращение Аарона Уан-Биссаки и Люка Шоу, как и Андре Онаны, Расмуса Хейлунда и Мэйсона Маунта.

Давайте посмотрим, как может выглядеть стартовый состав команды Тен Хага после международного перерыва: