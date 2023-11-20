Агент Бруну. Фернандеш не впервые пытается отправить в «Юнайтед» партнера по сборной Португалии

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Хавбек «Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш одобрил возможный трансфер звезды «Бенфики» Жоау Невеша.

«Это отличный игрок, отличный парень, очень профессиональный. Куда бы он ни перешел, у него будет блестящее будущее.

Я бы очень хотел видеть его рядом с собой, потому что он дает качество. Все зависит от него. Больше всего я хочу для него самого лучшего».

Известно, что отступные за Невеша установлены на уровне 100 млн евро. Его контракт с «Бенфикой» подписан аж до 2028 года, потому никаких скидов от португальцев не будет. После ухода Энцо Фернандеса в «Челси» именно Жоау занял его место в полузащите клуба.

В этом сезоне он уже 11 раз выходил на поле, а перед международным перерывом забил решающий мяч в дерби против лиссабонского «Спортинга».

В летнее трансферное окно «Юнайтед» проявлял интерес к подростку, и скауты присутствовали на лиссабонском дерби.