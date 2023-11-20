Агент Бруну. Фернандеш не впервые пытается отправить в «Юнайтед» партнера по сборной Португалии
Дорогая покупка.
Хавбек «Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш одобрил возможный трансфер звезды «Бенфики» Жоау Невеша.
«Это отличный игрок, отличный парень, очень профессиональный. Куда бы он ни перешел, у него будет блестящее будущее.
Я бы очень хотел видеть его рядом с собой, потому что он дает качество. Все зависит от него. Больше всего я хочу для него самого лучшего».
Известно, что отступные за Невеша установлены на уровне 100 млн евро. Его контракт с «Бенфикой» подписан аж до 2028 года, потому никаких скидов от португальцев не будет. После ухода Энцо Фернандеса в «Челси» именно Жоау занял его место в полузащите клуба.
В этом сезоне он уже 11 раз выходил на поле, а перед международным перерывом забил решающий мяч в дерби против лиссабонского «Спортинга».
В летнее трансферное окно «Юнайтед» проявлял интерес к подростку, и скауты присутствовали на лиссабонском дерби.
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