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Агент Бруну. Фернандеш не впервые пытается отправить в «Юнайтед» партнера по сборной Португалии

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Дорогая покупка.

Хавбек «Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш одобрил возможный трансфер звезды «Бенфики» Жоау Невеша.

«Это отличный игрок, отличный парень, очень профессиональный. Куда бы он ни перешел, у него будет блестящее будущее.

Я бы очень хотел видеть его рядом с собой, потому что он дает качество. Все зависит от него. Больше всего я хочу для него самого лучшего».

Известно, что отступные за Невеша установлены на уровне 100 млн евро. Его контракт с «Бенфикой» подписан аж до 2028 года, потому никаких скидов от португальцев не будет. После ухода Энцо Фернандеса в «Челси» именно Жоау занял его место в полузащите клуба.

В этом сезоне он уже 11 раз выходил на поле, а перед международным перерывом забил решающий мяч в дерби против лиссабонского «Спортинга».

В летнее трансферное окно «Юнайтед» проявлял интерес к подростку, и скауты присутствовали на лиссабонском дерби.

2 комментария

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Funny lepka
Блин на фотке он как будто школьник;)
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Dzmitry Lavysh
Это 19-летнее фото надо вместе с фото бывшего 17-летнего игрока Лацио Джозефом Минала рядом ставить)))
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