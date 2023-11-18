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Выдыхаем. Фабрицио Романо опроверг информацию из Камеруна о травме Онана

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Хоть какая-то радость.

Андре Онана неслабо напугал фанатов «Манчестер Юнайтед» — голкипер был заменен на 81-й минуте матча Камеруна против Маврикия.

Спустя несколько часов в местных новостях появились тревожные новости, что вратарь получил травму приводящей мышцы бедра, и срок восстановления может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Однако Фабрицио Романо поспешил принести добрые новости для фанатов «красных дьяволов».

«По моей информации, есть хорошие знаки, что травма Онана не слишком серьезна. Его проблема с плечом не выглядит серьезной.

Мне сказали, что ожидается, что Онана будет готов к следующим матчам «Манчестер Юнайтед».

А вы рады этим новостям или хотели бы увидеть в воротах Алтая?

1 комментарий

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