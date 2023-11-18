Время Алтая? Камерунское издание опубликовало тревожные новости о травме Онана

«Юнайтед» проклят?

Согласно информации от Actu Cameroun, травма Андре Онаны оказалась более серьезной, чем предполагалось изначально.

Вратаря «Манчестер Юнайтед» заменили на 81-й минуте отборочного матча ЧМ, где Камерун обыграл Маврикий со счетом 3:0.

Как сообщает африканское новостное издание, результаты первых тестов показали, что Онана получил травму приводящей мышцы бедра.

Восстановление от такой травмы в лучшем случае занимает несколько недель. Если это небольшое повреждение, то на лечение может уйти две-три недели, но при самом плохом раскладе вратарь может выбыть аж на несколько месяцев.

Чтобы определить степень травмы, потребуются дополнительные тесты, так что вскоре мы должны узнать точные сроки восстановления голкипера. Однако его участие в первых матчах «дьяволов» после международного перерыва, очевидно, практически исключено.

По возвращению клубного футбола «Юнайтед» предстоит встретиться с «Эвертоном», и, судя по всему, в ворота команды Тен Хага встанет Алтай Байындыр, который еще не дебютировал в составе манкунианцев.

Стоит отметить, что Онана стал ни много ни мало восемнадцатым игроком «МЮ», получившим травму в этом сезоне.