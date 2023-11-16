«Очень немногие из наших приобретений мгновенно заиграли»: некоторые фанаты «МЮ» до сих пор верят в Мейсона Маунта

Мэйсон Маунт пока является большим разочарованием в «Манчестер Юнайтед».

Когда он перешел из «Челси» за 55 миллионов фунтов, от него ожидали многого, но полузащитник пока даже не попадает в стартовый состав.

Тем не менее, некоторые болельщики по-прежнему уверены, что 24-летний футболист добьется успеха на «Олд Траффорд».

«Я готов дать ему немного времени. Очень немногие из наших новичков стали мгновенными игроками основы».

"В свои 24 года он играет по-новому, в новой системе, где, кажется, его просят играть по-другому, хотя я знаю, что возникает соблазн списать его со счетов из-за некоторых ужасных выступлений, я действительно думаю, что он показал себя".

"Мне нравится его стиль. Он привносит много энергии, хорошо и высоко прессингует. Поскольку Эриксен отсутствует, я надеюсь, что он теперь немного поиграет".

"На самом деле я думаю, что он очень-очень хороший игрок с мячом, но ему нужно играть ближе к передней линии. Я вижу, что он становится чем-то вроде Бернарду или Давида Силвы. Плеймейкер, который играет на флангах".