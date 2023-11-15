Владелец «Ниццы» Рэтклифф станет совладельцем «Юнайтед». Смогут ли оба клуба играть в одном еврокубке одновременно?

Разбираемся.

В ближайшее время «Юнайтед» может объявить о том, что 25% клуба будут принадлежать сэру Джиму Рэтклиффу, владельцу компании INEOS. За четверть акций британец заплатит 1,25 млрд фунтов.

В рамках сделки британский миллиардер Рэтклифф получит контроль над футбольными операциями «МЮ» с перспективой полного поглощения клуба в будущем.

INEOS уже владеет клубом «Ницца», выступающим во французской Лиге 1, швейцарским клубом Суперлиги «Лозанна» и сотрудничает с клубом-партнером «Расинг Клуб Абиджан» из Кот-д'Ивуара.

В настоящее время «Ницца» занимает второе место в Лиге 1, отставая от лидера «ПСЖ» всего на одно очко, и имеет все шансы на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Их успех вызвал вопросы о том, смогут ли «Ницца» и «Юнайтед» участвовать в европейском первенстве в следующем сезоне, если Рэтклифф завершит сделку, и обе команды попадут в Лигу чемпионов.

В УЕФА существуют правила, позволяющие не допускать клубы к участию в соревнованиях, если их владельцы имеют «решающее влияние» на обе команды.

Статья 5 регламента УЕФА о клубных соревнованиях касается целостности соревнований и владения несколькими клубами: правила запрещают двум командам, контролируемым одним и тем же лицом или группой лиц, участвовать в одном соревновании.

В 2017 году УЕФА провел расследование в отношении владения Red Bull «Лейпцигом» и «Зальцбургом» и принял решение допустить оба клуба к участию в Лиге чемпионов после того, как финансовые эксперты признали, что их группа владельцев провела достаточную реструктуризацию и разделила структуру управления двумя клубами.

Поскольку INEOS Рэтклиффа приобретает лишь миноритарный пакет акций «Юнайтед», по правилам УЕФА и «Ницца», и клуб АПЛ могут одновременно участвовать в Лиге чемпионов.