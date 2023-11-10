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«У нас есть такие личности». Тен Хаг назвал четырех лидеров команды, способных помочь «Юнайтед» выйти из кризиса

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Эрик тен Хаг назвал лидеров команды, которые ведут остальных игроков вперед в этот непростой период.

«Юнайтед» пережил худший старт сезона за последние 60 лет. Поражение от «Копенгагена» со счетом 4:3 в среду отбросило «красных дьяволов» на последнее место в группе А, а в Премьер-лиге они потерпели пять поражений в одиннадцати матчах.

Но Тен Хаг верит, что в его команде есть игроки, способные вернуть команде уверенность.

«У нас есть такие личности, которые могут это [поддержать и замотивировать менее опытных игроков], — сказал главный тренер на пресс-конференции перед матчем с «Лутоном». — Вы упоминали Рафу [Варана]. Еще я назову Андре Онана, Харри [Магуайра], Скотта Мактоминея, которые в такие моменты проявляют лидерство. И Бруну [Фернандеш], конечно. У нас достаточно игроков, обладающих характером, и способные переступить через неудачи и возглавить команду».

Но другие тоже должны проявить инициативу. Каземиро и Личи [Лисандро] Мартинеса нет, поэтому другие должны заменить их».

 

Интересно, что Тен Хаг не назвал, например, Маркуса Рэшфорда.

А кто, по вашему мнению, может помочь команде вернуться на вершину?

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