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Бруну связывают с Саудовской Аравией, позиция «МЮ» уже известна

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Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Футбол Футбол

По информации Football Insider, в «Манчестер Юнайтед» посмеялись над стремительно развивающимися слухами и Бруну Фернандеше и Саудовской профессиональной лигой.

В сообщении утверждается, что Бруну даже близко не стоит в списке игроков, которые могут быть проданы – ни в январе, ни летом. Недавно с ним был заключен долгосрочный контракт, и он стал капитаном клуба, с чем вполне успешно справился.

В последнее время появились сообщения о том, что некоторые саудовский клубы рассматривают возможность подписания Бруну. Чтобы привлечь лучших игроков в футболе, эти клубы могут платить астрономические суммы, которые могут соблазнить любого.

«Ман Юнайтед» находится, вероятно, в худшей форме за все время, и некоторые болельщики даже заявили, что Бруну лучше уйти в другое место и выигрывать трофеи в расцвете сил. Однако Бруну не собирается уходить в ближайшее время.

4 комментария

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Mansur Erjanov
не продаётся
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Фан Рубина
Давно пора в более перспективный клуб и чемпионат.
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Expada
чисто по человечески жаль Бруну, не тот Манчестер он выбрал
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