Бруну связывают с Саудовской Аравией, позиция «МЮ» уже известна

По информации Football Insider, в «Манчестер Юнайтед» посмеялись над стремительно развивающимися слухами и Бруну Фернандеше и Саудовской профессиональной лигой.

В сообщении утверждается, что Бруну даже близко не стоит в списке игроков, которые могут быть проданы – ни в январе, ни летом. Недавно с ним был заключен долгосрочный контракт, и он стал капитаном клуба, с чем вполне успешно справился.

В последнее время появились сообщения о том, что некоторые саудовский клубы рассматривают возможность подписания Бруну. Чтобы привлечь лучших игроков в футболе, эти клубы могут платить астрономические суммы, которые могут соблазнить любого.

«Ман Юнайтед» находится, вероятно, в худшей форме за все время, и некоторые болельщики даже заявили, что Бруну лучше уйти в другое место и выигрывать трофеи в расцвете сил. Однако Бруну не собирается уходить в ближайшее время.