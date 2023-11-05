Де Хеа написал Бруну: «Ты не тот капитан». Что происходит в «МЮ»?

Похоже, Давид Де Хеа подколол Роя Кина, который недавно заявил, что Бруну Фернандеш должен быть лишен капитанской повязки в «Манчестер Юнайтед».

Бруну продемонстрировал класс, забив решающий гол в победе над «Фулхэмом» (1:0) в дополнительное время. Возможно, Фернандеш не в лучшей форме, но он остается профессионалом, готовым на все ради клуба.

А Де Хеа, который был близок с Бруну во время их совместной игры, не смог удержаться от того, чтобы не сослаться на высказывание Кина о лишении поругальца капитанской повязки.

Де Хеа прокомментировал пост Бруну в соцсетях: «Ты не тот капитан».

Он сопроводил это сообщение эмодзи с застегнутым лицом, намекая на то, что полузащитник, по сути, заставил замолчать критиков.