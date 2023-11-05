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Де Хеа написал Бруну: «Ты не тот капитан». Что происходит в «МЮ»?

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Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Футбол Футбол

Похоже, Давид Де Хеа подколол Роя Кина, который недавно заявил, что Бруну Фернандеш должен быть лишен капитанской повязки в «Манчестер Юнайтед».

Бруну продемонстрировал класс, забив решающий гол в победе над «Фулхэмом» (1:0) в дополнительное время. Возможно, Фернандеш не в лучшей форме, но он остается профессионалом, готовым на все ради клуба.

А Де Хеа, который был близок с Бруну во время их совместной игры, не смог удержаться от того, чтобы не сослаться на высказывание Кина о лишении поругальца капитанской повязки.

Де Хеа прокомментировал пост Бруну в соцсетях: «Ты не тот капитан».

Он сопроводил это сообщение эмодзи с застегнутым лицом, намекая на то, что полузащитник, по сути, заставил замолчать критиков.

4 комментария

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Axs Men
Действительно один забитый гол всё меняет
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-1
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Rufatik
ДеХеа по привычке: один впечатляющий матч, затмевает все предыдущие косяки… 😂 хотя Бурду, впрочем как и вся команда в этом матче не создали ничего впечатляющего.
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Ложный Латераль
Насчёт игрового уровня Бруно никто и никогда не сомневался. Он практически в каждом матче как минимум отдаёт пас. Но относительно капитанства ничего не изменилось.

И вообще, лучше делать как в ЛаЛиге, то есть кто больше матчей сыграл за клуб, тот и капитан, никаких вопросов и не возникало бы тогда
0
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Master Slova
Ответ Axs Men
Действительно один забитый гол всё меняет
Бруно тот капитан
+2
-2
0
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