United Tweets
Блог

«Я этого не понимаю». Тен Хаг ответил на предложение Роя Кина забрать капитанскую повязку у Бруно

Клубы Клубы
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Рой Кин Рой Кин
Футбол Футбол

Эрик тен Хаг ответил Рою Кину, предложившему лишить Бруну Фернандеша капитанской повязки «Манчестер Юнайтед».

«Я этого не понимаю. Каждый допускает ошибки и никто не идеален. Но Бруну приносит очень много пользы. Каждый раз, как капитан, он показывает, что может быть примером.

Fulham 0-1 Manchester United – Bruno Fernandes snatches stoppage-time win for Man Utd against Fulham - Eurosport

Вы видели сегодня, как он работает, как он давит, а затем, в конце концов, забивает победный мяч. Так что он очень важен для нас», - заключил тен Хаг.

Напомним, что гол Бруну Фернандеша принес победу «МЮ» в матче с «Фулхэмом».

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Azamat Kaz
Ответ Роман Макеев
Бруныч последний парень к которому есть претензии.А вот то что на этот гол нашлось 2 типа,что не изобразили радости,вот это и правда страшно.
Кто?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Макеев
Бруныч последний парень к которому есть претензии.А вот то что на этот гол нашлось 2 типа,что не изобразили радости,вот это и правда страшно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ахма Начоо
Ответ Роман Макеев
Бруныч последний парень к которому есть претензии.А вот то что на этот гол нашлось 2 типа,что не изобразили радости,вот это и правда страшно.
В команде слишком много кайфариков не желающих выкладываться на 100
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий