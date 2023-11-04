«Я этого не понимаю». Тен Хаг ответил на предложение Роя Кина забрать капитанскую повязку у Бруно

Эрик тен Хаг ответил Рою Кину, предложившему лишить Бруну Фернандеша капитанской повязки «Манчестер Юнайтед».

«Я этого не понимаю. Каждый допускает ошибки и никто не идеален. Но Бруну приносит очень много пользы. Каждый раз, как капитан, он показывает, что может быть примером.

Вы видели сегодня, как он работает, как он давит, а затем, в конце концов, забивает победный мяч. Так что он очень важен для нас», - заключил тен Хаг.

Напомним, что гол Бруну Фернандеша принес победу «МЮ» в матче с «Фулхэмом».