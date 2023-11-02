🪖 «Один в поле воин». Лишь один футболист «МЮ» подошел к фанатам после разгрома от «Ньюкасла» 🫡

Только один игрок «Манчестер Юнайтед» подошел к фанатской трибуне «Олд Траффорд» после разгромного поражения от «Ньюкасла».

Это второе подряд разгромное поражение красных дьяволов, поэтому понять эмоции футболистов несложно.

Самым стойким футболистом красной части Манчестера стал Мэйсон Маунт, который поблагодарил фанат за поддержку в матче.

Кадры британского думера попали в соцсети.

Напомним, что Маунт вышел в стартовом составе «МЮ» на игру с «Ньюкаслом».

Портал Sofascore оценил выступление Мэйсона в 6,7 баллов. Выше только Бруну, Магуайр и Уан-Биссака.