United Tweets
Блог

🪖 «Один в поле воин». Лишь один футболист «МЮ» подошел к фанатам после разгрома от «Ньюкасла» 🫡

Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт
Футбол Футбол

Только один игрок «Манчестер Юнайтед» подошел к фанатской трибуне «Олд Траффорд» после разгромного поражения от «Ньюкасла».

Это второе подряд разгромное поражение красных дьяволов, поэтому понять эмоции футболистов несложно.

Самым стойким футболистом красной части Манчестера стал Мэйсон Маунт, который поблагодарил фанат за поддержку в матче.

Кадры британского думера попали в соцсети.

Напомним, что Маунт вышел в стартовом составе «МЮ» на игру с «Ньюкаслом».

Портал Sofascore оценил выступление Мэйсона в 6,7 баллов. Выше только Бруну, Магуайр и Уан-Биссака.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Ответ <~Inter~>
вообще это задача капитана. Он должен быть примером и повести партнёров к трибуне болельщиков
А разве сейчас есть капитан в МЮ? А тренер есть? А руководство? Есть только болельщики,которых заставляют страдать от матча к матчу..
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
вообще это задача капитана. Он должен быть примером и повести партнёров к трибуне болельщиков
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hella black
Дьяволы в тяжелейшей ситуации ! Что-то должно измениться,просто убрать ЭТХ будет ошибкой. Дело не только в нём
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Солдат сэра Алекса 2.0
жаль парня, приехал гнить и хоронить свой талант
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Генадий Филимонов
Ответ Солдат сэра Алекса 2.0
жаль парня, приехал гнить и хоронить свой талант
А в Челси он не гнил?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
John Johnson
Лучше бы в Ливерпуль пошел. Как можно пойти в МЮ, если не ради денег ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий