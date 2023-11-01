Фердинанд не согласен с Кином. Рой призвал забрать капитанскую повязку у Бруну Фернандеша

На чьей вы стороне?

После поражения в манчестерском дерби легенда «Юнайтед» Рой Кин заявил, что Бруну Фернандеш не достоен быть капитаном манкунианцев.

«Я бы забрал у него капитанские полномочия. Он постоянно ноет. Для меня он полная противоположность тому, каким должен быть капитан».

Однако Рио Фердинанд не согласился с ним в своем шоу Vibe with Five:

«А кто мог бы быть вместо него? Если бы был какой-то очевидный претендент, про которого можно было бы сказать: «Да, он действительно достоен получит ее [капитанскую повязку]», я бы ответил: «Хорошо, его стоит рассмотреть», но в нынешней ситуации такие заявления бесполезны.

Также дело в том, что это было бы безумием, потому что одной из самых больших проблем Эрика тен Хага стало количество драм, произошедших за пределами поля.

У нас была ситуация с Гринвудом, у нас была ситуация с Санчо, был Антони, а теперь ты предлагаешь создать еще одну проблему, отобрав капитанство? Посмотрите, как повлияло на команду, когда Магуайр выпал из команды и лишился повязки.

Это важное решение. Повязка в футболе — это серьезное решение, которое порождает множество домыслов, и ты предлагаешь начать еще одну сагу? Я не думаю, что это правильный выбор».

Летом Тен Хаг принял решение лишить Харри Магуайра должности капитана клуба и возложить эту ответственность на Бруну. Однако с началом сезона этот шаг главного тренера нередко критикуют.

А кто, по вашему мнению, должен носить повязку в «Юнайтед»?