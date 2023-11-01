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В этом сезоне футболисты «Манчестер Юнайтед» выступают не в игровой форме. У них есть одна претензия к Adidas

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Как сообщает Daily Mail,  по ходу сезона игроки «Манчестер Юнайтед» перешли на реплики своей формы, предназначенные для фанатов. Это связано с тем, что игровая форма от Adidas оказалась слишком тесной.

Терпение Андре Онана подошло к концу в матче с «Шеффилдом». До этого он носил специально сшитую для него форму, но она была ему элементарно мала. С тех пор он перешел на более свободную и удобную версию, которая продается в фанатских магазинах. Кстати, в прошлом сезоне ситуация была обратная — Давид де Хеа жаловался, что его форма слишком мешковатая.

У полевых игроков возникли сложности с гетрами. Во втором матче сезона футболисты порезали их, чтобы было не так узко, но это не помогло. Поэтому с третьей игры они начали носить гетры из фан-шопа.

Adidas изучает эту проблему и планирует создать новый комплект формы, более удобный для игроков.

Это не первый случай, когда игроки клубов Премьер-лиги жалуются на свою форму. Например, футболисты «Астон Виллы» заметили, что их футболки от Castore насквозь промокают от пота в первые же минуты матча.

2 комментария

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Иванов Сергей
Странно видеть от Адидас такой просчёт
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Иванов Сергей
Новости идут почти через одну все про мю, постоянно какой то косяк у них 😁
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