«Навыки Тен Хага вызывают подозрения». Фанаты «МЮ» уверены, что подписание Маунта было большой ошибкой

Каким-то образом карьера Мэйсона Маунта в «Манчестер Юнайтед» продолжает идти от плохого к еще более плохому.

Полузащитник стоимостью 55 млн фунтов стерлингов вышел со скамейки на матч против «Ман Сити», однако так и не показал, ради чего его стоит выпускать в старте.

И большинство болельщиков «Юнайтед» теперь убеждены, что покупка 24-летнего англичанина была большой ошибкой.

💭: «Самое бессмысленное подписание, которое мы когда-либо делали. 60 миллионов, спасибо, ЭТХ».

💭: «Я его не ценю и был категорически против этого подписания. Всем ясно, что они с Бруну не могут играть в одной команде. Это настоящее ничтожество в полузащите».

💭: «Маунт был в полном дерьме в каждом матче, кроме игры против молодежки «Кристал Пэлас» в Кубке Лиги, что практически говорит само за себя».

💭: «Я не понимал этого подписания тогда, и с каждым разом, когда я вижу его игру, убеждаюсь в том, что он не нужен. Если Тен Хаг действительно хотел его заполучить, то его навык оценки игроков вызывает серьезные подозрения».

💭: «У него такой же агент, как у ЭТХ и Антони? Честно говоря, никто его не ценит, кроме супер преданных фанатов «Челси», но даже они начали отворачиваться от него после последних 18 месяцев безвкусных, скучных, пустых выступлений».