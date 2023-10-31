От Тен Хага требуют отнять капитанскую повязку у Бруну Фернандеша😲Смотрим, кто может заменить португальца

Бруну Фернандеш может быть заменен на посту капитана «Манчестер Юнайтед», если Эрик тен Хаг прислушается к Рою Кину.

От Тен Хага требуют снять с полузащитника повязку после поражения команды от «Манчестер Сити» со счетом 3:0 в воскресенье.

Бывший капитан «Юнайтед» Кин после матча рассердился на игрока сборной Португалии, выступив за смену капитана.

«Я бы определенно лишил его капитанской повязки, на 100%. Он не подходит на роль капитана. Он постоянно ноет. Для меня он полная противоположность тому, каким должен быть капитан», - возмутился Кин.

Фернандешу вручили повязку минувшим летом, после того как Тен Хаг отобрал эту обязанность у Харри Магуайра.

Давайте посмотрим, кто мог бы стать капитаном «МЮ» вместо Бруну.

Каземиро

Капитан сборной Бразилии Каземиро был кандидатом на замену Магуайра летом.

После звездного дебютного сезона на «Олд Траффорд» Тен Хаг рассматривал 31-летнего футболиста, прежде чем выбрать Фернандеша.

«Каземиро - лидер, но он не говорит по-английски в совершенстве», - объяснял Тен Хаг.

Тем не менее, бывший игрок «Реала» не в лучшей форме в этом сезоне, пока не понятно стоит ли ему оставаться в стартовом составе, не говоря уже о том, чтобы стать капитаном.

Маркус Рэшфорд

Выпускник Академии «МЮ» Маркус Рэшфорд в последние сезоны уже проявлял лидерство как на поле, так и за его пределами.

Рэшфорд был в составе «Юнайтед» на протяжении 18 лет и в прошлом сезоне забил за клуб 30 голов. Однако, как и у Каземиро, его результативность в этом сезоне снизилась: на сегодняшний день звезда сборной Англии забил только один гол в 13 матчах.

Люк Шоу

Левый защитник Люк Шоу в настоящее время является игроком первой команды «Юнайтед» дольше всех: он подписал контракт с клубом 9 лет назад.

С тех пор он провел за «МЮ» 262 матча и играл под руководством пяти разных тренеров.

Шоу превратился в ключевого игрока «красных дьяволов» с тех пор, как оправился от серьезной травмы ноги, которую он получил в 2015 году.

Однако 28-летний игрок не появлялся на поле с августа из-за мышечной травмы, из-за которой он выбыл из игры более чем на два месяца.

Нужно ли забирать повязку у Бруну, и кому следует ее передать? Пишите в комментариях.