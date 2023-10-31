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От Тен Хага требуют отнять капитанскую повязку у Бруну Фернандеша😲Смотрим, кто может заменить португальца

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Бруну Фернандеш может быть заменен на посту капитана «Манчестер Юнайтед», если Эрик тен Хаг прислушается к Рою Кину.

От Тен Хага требуют снять с полузащитника повязку после поражения команды от «Манчестер Сити» со счетом 3:0 в воскресенье.

Бывший капитан «Юнайтед» Кин после матча рассердился на игрока сборной Португалии, выступив за смену капитана.

«Я бы определенно лишил его капитанской повязки, на 100%. Он не подходит на роль капитана. Он постоянно ноет. Для меня он полная противоположность тому, каким должен быть капитан», - возмутился Кин.

Фернандешу вручили повязку минувшим летом, после того как Тен Хаг отобрал эту обязанность у Харри Магуайра.

Давайте посмотрим, кто мог бы стать капитаном «МЮ» вместо Бруну.

Каземиро

Капитан сборной Бразилии Каземиро был кандидатом на замену Магуайра летом.

После звездного дебютного сезона на «Олд Траффорд» Тен Хаг рассматривал 31-летнего футболиста, прежде чем выбрать Фернандеша.

«Каземиро - лидер, но он не говорит по-английски в совершенстве», - объяснял Тен Хаг.

Тем не менее, бывший игрок «Реала» не в лучшей форме в этом сезоне, пока не понятно стоит ли ему оставаться в стартовом составе, не говоря уже о том, чтобы стать капитаном.

Маркус Рэшфорд

Выпускник Академии «МЮ» Маркус Рэшфорд в последние сезоны уже проявлял лидерство как на поле, так и за его пределами.

Рэшфорд был в составе «Юнайтед» на протяжении 18 лет и в прошлом сезоне забил за клуб 30 голов. Однако, как и у Каземиро, его результативность в этом сезоне снизилась: на сегодняшний день звезда сборной Англии забил только один гол в 13 матчах.

Люк Шоу

Левый защитник Люк Шоу в настоящее время является игроком первой команды «Юнайтед» дольше всех: он подписал контракт с клубом 9 лет назад.

С тех пор он провел за «МЮ» 262 матча и играл под руководством пяти разных тренеров.

Шоу превратился в ключевого игрока «красных дьяволов» с тех пор, как оправился от серьезной травмы ноги, которую он получил в 2015 году.

Однако 28-летний игрок не появлялся на поле с августа из-за мышечной травмы, из-за которой он выбыл из игры более чем на два месяца.

 

Нужно ли забирать повязку у Бруну, и кому следует ее передать? Пишите в комментариях.

9 комментариев

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Артём Алиев
Ответ olimbek
Верните Де Хеа и повязку передайте ему .
Смешно
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Rufatik
Какой Рэшфорд??? Он даже старта не заслуживает, а вы его в кандидаты приписали…
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olimbek
Верните Де Хеа и повязку передайте ему .
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sLp
Очередной громкий заголовок. Кто требуЮт?? Рой Кин, который после одной игры хвалит игрока,после другой уже покрывает благим матом. Сейчас у него Бруно не достоин, потом скажет настоящий капитан, уже проходили. Капитанская повязка в МЮ сейчас вообще не первая, не вторая и даже не третья проблема!
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di Malkovich
Ответ Артём Алиев
Смешно
до слёз
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sLp
Ответ Rufatik
Какой Рэшфорд??? Он даже старта не заслуживает, а вы его в кандидаты приписали…
Согласен насчет старта, для мотивации и для приземления (спуститься с небес) не помешало бы. Я был удивлен,что в игре с Сити Антони на банке остался,которого туда надо было давно засадить.
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Айбек Осмоналиев
Люк Шоу подходит
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Elik1989
Люк Шоу, там больше некому, но он так частенько бывает на травме, что будет постоянно второй капитан на поле.
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sLp
Ответ Elik1989
Люк Шоу, там больше некому, но он так частенько бывает на травме, что будет постоянно второй капитан на поле.
На счет Шоу согласен, но вот да -травмы. И не понятно сколько он еще форму будет набирать.
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