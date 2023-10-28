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«Он постоянно ноет». Рой Кин призвал забрать капитанскую повязку у Фернандеша

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Футбол Футбол

Не первый раз критикует португальца.

Рой Кин подверг критике Бруну Фернандеша, заявив, что у португальца должны забрать капитанскую повязку.

«Я бы забрал капитанские полномочия у Бруну Фернандеша, − заявил после матча с «Сити» (0:3) в эфире Sky Sports легенда «Юнайтед». − Он не подходит на роль капитана. Он постоянно ноет. Для меня он полная противоположность тому, каким должен быть капитан».

На вопрос о том, следует ли уволить Эрика тен Хага, Кин ответил: «Ему нужно дать больше времени».

А как вы думаете, достоин ли Бруну Фернандеш быть капитаном «МЮ»? Пишите в комментариях.

1 комментарий

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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Весь МЮ такой, одни нытики
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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