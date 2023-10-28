«Он постоянно ноет». Рой Кин призвал забрать капитанскую повязку у Фернандеша

Не первый раз критикует португальца.

Рой Кин подверг критике Бруну Фернандеша, заявив, что у португальца должны забрать капитанскую повязку.

«Я бы забрал капитанские полномочия у Бруну Фернандеша, − заявил после матча с «Сити» (0:3) в эфире Sky Sports легенда «Юнайтед». − Он не подходит на роль капитана. Он постоянно ноет. Для меня он полная противоположность тому, каким должен быть капитан».

На вопрос о том, следует ли уволить Эрика тен Хага, Кин ответил: «Ему нужно дать больше времени».

А как вы думаете, достоин ли Бруну Фернандеш быть капитаном «МЮ»? Пишите в комментариях.