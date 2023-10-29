Тен Хаг очень верит в Мэйсона Маунта. Тренер считает его важным игроком «МЮ»

«Думаю, что в каждой игре команда только выигрывает от присутствия Мэйсона Маунта», − ответил Эрик тен Хаг на вопрос о не самом удачном старте нового хавбека в «Юнайтед».

«У меня нет никаких опасений по поводу того, как его поставить в состав. Он выходил на поле во многих матчах, был в старте во многих играх».

«В последней игре [против «Копенгагена»] он не играл, но, безусловно, мы рассматриваем его кандидатуру на воскресенье, поскольку он может быть очень полезен против «Сити».

Пока Маунт не совсем оправдывает ожидания, а в случае, если он выйдет в старте на дерби, то к нему будет приковано большое внимание. «Красные дьяволы» отчаянно нуждаются в победе, но учитывая то, в какой форме сейчас «Сити», команде Тен Хага придется тяжело.