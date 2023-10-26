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Алехандро Гарначо рискует получить бан за удаленный твит со смайликами горилл🦍

Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
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Алехандра Гарначо оказался в центре расистского скандала из-за твита, содержащего смайлики горилл.

Вингер «Манчестер Юнайтед» опубликовал фотографию Андре Онаны, празднующего свой сейв с пенальти в ворота «Копенгагена», подписав ее двумя смайликами в виде горилл.

Несмотря на то, что твит был удален всего за 15 минут – и ничего явно расистского не было сказано или сделано – аргентинец вскоре может стать объектом расследования FA.

Похожая история произошла с Эдинсоном Кавани во время его пребывания на «Олд Траффорд». Еще в 2020 году нападающий был дисквалифицирован на три матча за то, что написал другу в Инстаграм: «Грасиас Негрито».

10 комментариев

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Neron
Ответ Someone from Internet
Разве не должен учитываться котекст комментария? Тут явно Гарначо не пытается задеть Онану на расовой почве. Например, если оскорбить человека на расовой почве и поставить смайлики горилл, тогда да. Можно притянуть за расизм.
Согласен! Горилла ведь не только обезьяна, это ведь мощь! Зверь! Монстр! В хорошем смысле! Хотел бы оскорбить, прицепил бы макаку с бананом. Да кому вообще есть да этого дело?! В Газе детишек убивают тысячами, женщин, стариков, всех, а тут смайлики…
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Neron
Интересно как далеко в итоге зайдёт весь этот бред?!
+7
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Александр Самбур
доигрались в толерантность
+1
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summer-winter
Ответ Neron
Интересно как далеко в итоге зайдёт весь этот бред?!
все зависит от того дадут ли выше команду фас. Тут при желании могут спокойно дискву на год дать, всё есть. Год будет курсы "антирасизм" проходить.
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Подкат Пенальтьевич
Почему подобные смайлики до сих пор не удалили ото всюду? Единственная цель с которой их добавили в месседжеры белые программисты - троллинг негров. Больше их впринципе не для чего не используют.
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Someone from Internet
Интересно, забанит ли спортс меня за это?
🦍🦍
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Someone from Internet
Разве не должен учитываться котекст комментария? Тут явно Гарначо не пытается задеть Онану на расовой почве. Например, если оскорбить человека на расовой почве и поставить смайлики горилл, тогда да. Можно притянуть за расизм.
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Руслан1313
С Кавани помню вообще дичь была🤦🏻‍♂️ из пальца высосали проблему и кипишь подняли идиоты. Ещё эти англосаксы будут учить как двум приятелям общаться🤨
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Солдат сэра Алекса 2.0
Это только начало, после того, как тема с черными уляжется, начнётся аналогичная история с азиатами(индусы,китайцы), так как их число неуклонно растёт в странах запада
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stroozh
Мурыжили Гринвуда по сути по ложному обвинению, давайте еще одному молодому таланту загубим карьеру из-за твита. На месте современных футболистов безопаснее всего-удалить соцсети, ни с кем не общаться (особенно с женщинами, упаси боже), и желательно переехать на базу и оттуда только на игры отлучаться.
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