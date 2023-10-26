Алехандро Гарначо рискует получить бан за удаленный твит со смайликами горилл🦍
Алехандра Гарначо оказался в центре расистского скандала из-за твита, содержащего смайлики горилл.
Вингер «Манчестер Юнайтед» опубликовал фотографию Андре Онаны, празднующего свой сейв с пенальти в ворота «Копенгагена», подписав ее двумя смайликами в виде горилл.
Несмотря на то, что твит был удален всего за 15 минут – и ничего явно расистского не было сказано или сделано – аргентинец вскоре может стать объектом расследования FA.
Похожая история произошла с Эдинсоном Кавани во время его пребывания на «Олд Траффорд». Еще в 2020 году нападающий был дисквалифицирован на три матча за то, что написал другу в Инстаграм: «Грасиас Негрито».
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