Алехандро Гарначо рискует получить бан за удаленный твит со смайликами горилл🦍

Алехандра Гарначо оказался в центре расистского скандала из-за твита, содержащего смайлики горилл.

Вингер «Манчестер Юнайтед» опубликовал фотографию Андре Онаны, празднующего свой сейв с пенальти в ворота «Копенгагена», подписав ее двумя смайликами в виде горилл.

Несмотря на то, что твит был удален всего за 15 минут – и ничего явно расистского не было сказано или сделано – аргентинец вскоре может стать объектом расследования FA.

Похожая история произошла с Эдинсоном Кавани во время его пребывания на «Олд Траффорд». Еще в 2020 году нападающий был дисквалифицирован на три матча за то, что написал другу в Инстаграм: «Грасиас Негрито».