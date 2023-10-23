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«Моя легенда и мой капитан». Болельщики «МЮ» отреагировали на фото Де Хеа и Бруну Фернандеша

Давид Де Хеа Давид Де Хеа
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Болельщики «Манчестер Юнайтед» бурно отреагировали на фотографию Давида Де Хеа и Бруну Фернандеша, которую опубликовал бывший голкипер команды. Испанец покинул «МЮ» летом после того, как не смог согласовать условия нового контракта.

 

Команда Эрика тен Хага заменила Де Хеа Андре Онаной, который пока не произвел впечатление своей игрой на «Олд Траффорд». Многие болельщики сомневаются в решении клуба и ждут возвращения Де Хеа.

Вот некоторые комментарии под постом Давида:

💬«Ты лучше, чем Онана».

💬«Ты снова трудоустроен, поздравляю, чувак!».

💬«Возвращайся!».

💬«Место, которое ты оставил в «МЮ», все еще вакантно».

💬«Наш номер 1».

 

💬«Лучший голкипер в мире».

💬«Моя легенда и мой капитан».

💬«Мы скучаем по тебе, Де Хеа».

💬«Возвращайся, амиго. Впереди еще большая часть сезона».

Бруну Фернандеш также намекнул, что недоволен тем, как завершилась история Де Хеа в «Манчестер Юнайтед». В прощальном послании вратарю португальский полузащитник написал:

«Ты знаешь, что я о тебе думаю, и как мне будет тебя не хватать, брат. Ты заслуживаешь попрощаться со стадионом, заслуживаешь услышать благодарность фанатов за все эти прекрасные воспоминания. Ты сделал историю в этом клубе, твое имя не будет забыто – никто у тебя этого не отнимет».

Де Хеа все еще остается без клуба, несмотря на сообщения о том, что у него были предложения от из Саудовской Аравии и «Вест Хэма».

3 комментария

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Джон Харпер
Самый мерзкий поступок 7 предложить сокращение зп вдвое а затем потребовать еще.Писец каким бы привозом в последние сезоны не был Давидушка,это подло.С Санчо,Кришем и Фредом также все.Хааг вали в свою Голландию.
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CONST_VAN_G
Полностью солидарен с комментариями под фото.
0
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