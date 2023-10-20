«В конце игры я немного устал». Бруну рассказал, что Джонни Эванс сказал ему за минуты до камбэка «МЮ» в матче с «Брентфордом»

Нашел нужные слова.

Бруну Фернандеш признался, что был готов сдаться в матче с «Брентфордом», но Джонни Эванс помог ему вернуться в игру. В итоге «Юнайтед» совершил невероятный камбэк со счетом 2:1 благодаря дублю Скотта Мактоминея, вышедшего на замену под конец основного времени.

«В конце игры я немного устал, потому что тренер убрал левого защитника [Виктора Линделефа], и, очевидно, полузащитникам нужно было контролировать больше пространства.

Я оглянулся, и Джонни сказал мне: «Бруну, продолжай, у нас все хорошо. У нас все хорошо. Не останавливайся».

Знаете, это особое чувство, когда ощущаешь от своих товарищей по команде такую поддержку вроде: «Продолжай, мы прямо за тобой, мы поможем тебе, поможем тем, кто впереди, и мы сможем выиграть».

Эти небольшие послания, которые передаются по всему полю от игрока к игроку, действительно важны. Как капитан, ты понимаешь, что в такие моменты нужно стараться быть максимально позитивным, потому что тебе нужно подталкивать всех к тому, чтобы показать себя с лучшей стороны».

Тен Хаг точно не ошибся, позволив Эвансу вернуться в «Юнайтед».