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«К нему следовало проявить больше уважения». Энди Коул критикует «МЮ» за отношение к Де Хеа

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Недавно Энди Коул в интервью прокомментировал судьбу бывшего голкипера «МЮ» Давиде Де Хеа.

«Что касается Давида де Хеа, каждый игрок совершает ошибки, но он многое сделал для «Манчестер Юнайтед».

«То, как клуб обошелся с ним летом, было довольно безвкусным, и я считаю, что к нему следовало проявить гораздо больше уважения».

«Никто его не поддержал, кажется, что говорили только о его ошибках, а не обо всех тех великих вещах, которые он сделал для клуба».

В конце прошлого сезона испанцу указали на дверь, не попрощавшись должным образом.

Андре Онана, перешедший летом на «Олд Траффорд» из миланского «Интера» за 44 миллиона фунтов, пока не смог доказать, что Эрик тен Хаг принял правильное решение.

1 комментарий

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Ложный Латераль
Прежложить контракт, потом поняв, что игрок соглашается, предложить другой контракт, за меньшую зарплату, поняв, что Де Хэа и на это согласен - отозвать предложение и променять легенду клуба с 11 летним стажем на человека-мем Онана. Гениально
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