Сэр Джим Рэтклифф настаивает на полном контроле за «спортивными решениями» в «Манчестер Юнайтед». Идут переговоры (The Financial Times)

Ожидается, что сэр Джим Рэтклифф возьмет под контроль все «спортивные решения» в «Манчестер Юнайтед», если сумеет приобрести 25-процентную долю в клубе.

Однако, как сообщается, это не означает, что семья Глейзеров полностью потеряет голос в трансферной политике клуба.

По данным Financial Times, Джоэл Глейзер будет возглавлять комитет по «оценке футбольных вопросов». К нему присоединятся Рэтклифф и сэр Дэйв Брэйлсфорд - спортивный директор Ineos и правая рука Рэтклиффа.

Кроме того, Глейзеры по-прежнему будут контролировать коммерческие вопросы, но некоторое влияние будет и у нового совладельца.

Сейчас идут переговоры, которые могут привести сэра Джима Рэтклиффа к полному контролю за спортивной составляющей клуба. Именно поэтому до сих пор нет официального объявления о сделке.