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«Меня не волнует, сможет ли он сделать 50 пасов»: Энди Коул не впечатлен Андре Онаной

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В беседе с Бетфредом Энди Коул сказал: «Мне самому было трудно, когда я впервые перешел на «Олд Траффорд», но все зависит от того, как ты оправишься от этого тяжелого старта.

Я придерживаюсь старой закалки, когда дело касается вратарей, потому что я доволен ими, пока они могут не дать мячу попасть в сетку.

Меня не волнует, смогут ли вратари сделать 50 передач, потому что задача Андре Онаны – не дать мячу попасть в сетку».

Онана перешел в «Манчестер Юнайтед» из миланского «Интера» в летнем трансферном окне за 47 миллионов фунтов стерлингов, когда Эрик тен Хаг решил избавиться от Давида Де Хеа.

 

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