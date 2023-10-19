United Tweets
Блог

Эрик Кантона поддержал Палестину в конфликте с Израилем и аргументированно объяснил свою позицию

Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эрик Кантона Эрик Кантона
Футбол Футбол

Экс-нападающий «МЮ» против оккупации.

Эрик Кантона в АПЛ: голы за «Лидс» и «МЮ», завершение карьеры, видео - Чемпионат

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции выложил на своей странице в соцсети изображение, которое публикуют люди, поддерживающие Палестину.

«Защита прав палестинцев не означает, что вы поддерживаете ХАМАС. Высказывание «Освободите Палестину» не означает, что вы антисемит или хотите, чтобы все евреи исчезли.

«Освободите Палестину» означает освобождение палестинцев от израильской оккупации, которая вот уже 75 лет лишает их основных прав человека.

«Освободите Палестину» означает прекращение тюремного заключения 2,3 млн человек. Палестинцы находятся в крупнейшей в мире тюрьме под открытым небом, половина из них – дети.

«Освободить Палестину» означает покончить с апартеидом, навязанным израильским правительством. «Освободить Палестину» означает предоставить палестинцам контроль над базовой инфраструктурой на их земле», – говорится в публикации француза.

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alibek Aldiyarov
Все по факту разложил.
+20
-12
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Илющенко
Ответ Eldiyar Ramsey
Мое уважение и почтение, Эрик. Хоть я и болельщик арсенала, но ты будешь теперь для меня самым уважаемым футболистом!!! Спасибо тебе за твой справедливый комментарий! Ц*гане должны жить в странах своих союзников (Америке и Украине), а не оккупировать силой чужую территорию
Ох не вам говорить об оккупации, не вам...
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Максаков
Ответ Direct free kick
Антисемитизм выдумка сионистов, как и х-кост. Почитайте Д. Дюка, О. Платонова
Как и геноцид армян?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CIONTRO
А в чём он не прав?!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Geronimo Good
Так палестинцам особо и не мешали. Тем боле есть Палестинская автономия - более менее сформировавшееся государство.
А Сектор газа, как-только его предоставили полностью самому себе, быстро скатился до ХАМАС, хотя им и огромные деньги выделяли на развитие и инфраструктуру выстроили, пока там израильтяне находились.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EnergyStyle
Уже комментарии нужно писать с толкованием...в несколько раз больше самого комментария
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alkidamant
Ответ Alibek Aldiyarov
Все по факту разложил.
А толку то? - сейчас сюда толпа сионистов набежит
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий