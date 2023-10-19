Эрик Кантона поддержал Палестину в конфликте с Израилем и аргументированно объяснил свою позицию

Экс-нападающий «МЮ» против оккупации.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции выложил на своей странице в соцсети изображение, которое публикуют люди, поддерживающие Палестину.

«Защита прав палестинцев не означает, что вы поддерживаете ХАМАС. Высказывание «Освободите Палестину» не означает, что вы антисемит или хотите, чтобы все евреи исчезли.

«Освободите Палестину» означает освобождение палестинцев от израильской оккупации, которая вот уже 75 лет лишает их основных прав человека.

«Освободите Палестину» означает прекращение тюремного заключения 2,3 млн человек. Палестинцы находятся в крупнейшей в мире тюрьме под открытым небом, половина из них – дети.

«Освободить Палестину» означает покончить с апартеидом, навязанным израильским правительством. «Освободить Палестину» означает предоставить палестинцам контроль над базовой инфраструктурой на их земле», – говорится в публикации француза.