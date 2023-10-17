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Джим Рэтклифф станет новым владельцем «МЮ». Но как поживает при нем «Ницца»? 🤔

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Франческо Фарьоли
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Что ждет «МЮ» с новым владельцем? Можем проверить.

Сэр Джим Рэтклифф стал владельцем «Ниццы» еще в августе 2019 года. С тех пор клуб не финишировал выше пятого места в чемпионате Франции, даже несмотря на большие инвестиции.

Любопытно, что в каждом сезоне команду возглавляли разные тренеры. Но похоже, что лучше всех с работой справляется нынешний специалист - Франческо Фарьоли.

Сейчас «Ницца» занимает второе место в Лиге 1, имея в активе 16 очков - больше только у «Монако».

Команда остается единственной в лиге, не знающей поражений - четыре победы и четыре ничьих.

Поскольку Рэтклифф, как ожидается, возьмет на себя ответственность за «Манчестер Юнайтед», фанаты «Редс» будут следить за французской стороной.

Летом клуб потратил больше €40 млн на усиление, а за прошлый сезон - больше €80 млн. Неплохо для «Ниццы»?

Подходит ли такое «МЮ»?

4 комментария

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Имя Фамилия
Ницце не помешает фарм-клуб.
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Александр Калашников
Ретклифф не будет заинтересован в улучшении спортивных результатов. Падение цен на клуб и на акции клуба будет работать на него. Так что ваши ожидания - ваши проблемы.
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Теперь он будет тратиться и туда и туда что ли или будет продавать Ниццу?
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Подкат Пенальтьевич
Каким владельцем? Он 25% купил, которые никакой власти не дают. А больше ему не продадут.
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