Джим Рэтклифф станет новым владельцем «МЮ». Но как поживает при нем «Ницца»? 🤔
Что ждет «МЮ» с новым владельцем? Можем проверить.
Сэр Джим Рэтклифф стал владельцем «Ниццы» еще в августе 2019 года. С тех пор клуб не финишировал выше пятого места в чемпионате Франции, даже несмотря на большие инвестиции.
Любопытно, что в каждом сезоне команду возглавляли разные тренеры. Но похоже, что лучше всех с работой справляется нынешний специалист - Франческо Фарьоли.
Сейчас «Ницца» занимает второе место в Лиге 1, имея в активе 16 очков - больше только у «Монако».
Команда остается единственной в лиге, не знающей поражений - четыре победы и четыре ничьих.
Поскольку Рэтклифф, как ожидается, возьмет на себя ответственность за «Манчестер Юнайтед», фанаты «Редс» будут следить за французской стороной.
Летом клуб потратил больше €40 млн на усиление, а за прошлый сезон - больше €80 млн. Неплохо для «Ниццы»?
Подходит ли такое «МЮ»?
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