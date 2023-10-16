Эрик Кантона выпускает дебютный альбом и отправляется в тур 🎶

Эрик Кантона потряс мир новостью о выпуске своего дебютного альбома.

57-летний Кантона объявил о своем переходе в мир музыки в июне, а его дебютный альбом «I’ll Make My Own Heaven» выйдет 20 октября.

Кантона профессионально занялся театром, кино и живописью после того, как закончил карьеру в 1997 году.

На данный момент он написал несколько песен, а позже в этом месяце отправится в тур. Бывший нападающий даст пять концертов в Манчестере, Лондоне и Дублине.

Описывая свою любовь к написанию музыки, Кантона сказал: «Написание музыки — это для меня способ существования. Зачем начинать сегодня, столько лет спустя? Просто потому, что раньше мне не хватало времени. В период изоляции мне, наконец, удалось серьезно заняться гитарой, и хотя я все еще плохой гитарист, я чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы привести в порядок несколько песен».

«Я начну с Манчестера, потому что этот город важен для меня. Конечно, из-за футбола, но также и из-за общей атмосферы», - добавил Кантона.

Эрик Кантона присоединился к «МЮ» за 1 миллион фунтов в 1992 году. За пять лет на «Олд Траффорд» он выиграл четыре титула Премьер-лиги и два Кубка Англии.