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Пожертвуй куртку, согрей нуждающегося. «МЮ» провел замечательную благотворительную акцию перед наступлением холодов ❤️❄️

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Фонд «Манчестер Юнайтед» устроил добрую акцию в преддверии наступления холодов, и ее результат превзошел все ожидания.

6 октября клуб объявил, что начинает сбор теплых курток и пальто для неимущих, которые не могут обеспечить себя зимней одеждой. В тот же вечер на пресс-конференции перед матчем с «Брентфордом» Эрик тен Хаг передал генеральному директору Фонда Джону Шилсу свою тренировочную куртку.

Игроки мужской и женской команды тоже внесли свой вклад, пожертвовав немало верхней одежды, принесенной из дома.

Потом пришла очередь фанатов, и сборы превзошли все ожидания!

В общей сложности за два дня Фонд клуба получил 1800 пальто, курток и кофт благодаря пожертвованиям болельщиков, игроков и персонала.

Директор Фонда Джон Шилс поблагодарил всех участников акции:

«Я действительно поражен добротой и щедростью, проявленной всеми в «Манчестер Юнайтед», кто поддержал призыв Фонда. Мы уже видим, какой огромной помощью это будет для нуждающихся молодых людей и их семьи этой зимой».

После завершения процесса сортировки сотрудники Фонда распределят всю теплую одежду по школам-партнерам. Оставшуюся верхнюю одежду передадут местным благотворительным организациям по борьбе с бедностью в Большом Манчестере, как Mustard Tree и Two Brews.

Футбол — это про добро ❤️

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