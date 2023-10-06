«У него есть способности»: Тен Хаг обрисовывает ожидания от Маунта
Эрик тен Хаг считает, что Маунт сыграет большую роль в «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне после восстановления после травмы.
«Он может сыграть большую часть [того, что мы здесь создаем]», — сказал голландец.
"У него есть способности дать энергию и снабдить наших передовых игроков пасами.
Он также может быть хорошим игроком в моменты перехода в оборону, в защите и прессинге, и он уже является для нас отличным игроком, он прикладывает много усилий».
«Когда мы улучшим связи [в команде], они будут расти».
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