«У него есть способности»: Тен Хаг обрисовывает ожидания от Маунта

Эрик тен Хаг считает, что Маунт сыграет большую роль в «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне после восстановления после травмы.

«Он может сыграть большую часть [того, что мы здесь создаем]», — сказал голландец.

"У него есть способности дать энергию и снабдить наших передовых игроков пасами.

Он также может быть хорошим игроком в моменты перехода в оборону, в защите и прессинге, и он уже является для нас отличным игроком, он прикладывает много усилий».

«Когда мы улучшим связи [в команде], они будут расти».