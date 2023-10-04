Болельщики «МЮ» в ярости от ошибок одного игрока. И это не Далот
Болельщики «Манчестер Юнайтед» едва успели отпраздновать гол в ворота «Галатасарая», как уже получили ответный.
Уже не в первый раз «МЮ» пропускает в быстрой контратаке. Мауро Икарди воспользовался ошибкой высокой обороны «Юнайтед», а Андре Онана сделал зарядку и в очередной раз отгрузил мяч из ворот – болельщики уже устали.
Вот некоторые реакции из X (бывший Twitter).
💬 HojlundPR: «Все, с меня хватит Онаны. Хватит. Уберите Онану из «Манчестер Юнайтед» немедленно».
💬 iamyourspec: «Онана пропустил 5 голов за 2 матча в Лиге чемпионов в составе «Юнайтед». Отвратительно».
💬 DaneUtd555: «Мы все знаем, что у Де Хеа были плюсы и минусы, но Онана не будет заменой Де Хеа».
💬 TJAYYY: «Онана делает все то, за что ДДХ получил бы нагоняй».
Позднее Онана ошибся с передачей и подставил Каземиро.
Если серьезно Ибра все расставил по полочкам. Голландец сделал слишком большой шаг из середняков в топы, аж связки в пахе порвались