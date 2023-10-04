Болельщики «МЮ» в ярости от ошибок одного игрока. И это не Далот

Болельщики «Манчестер Юнайтед» едва успели отпраздновать гол в ворота «Галатасарая», как уже получили ответный.

Уже не в первый раз «МЮ» пропускает в быстрой контратаке. Мауро Икарди воспользовался ошибкой высокой обороны «Юнайтед», а Андре Онана сделал зарядку и в очередной раз отгрузил мяч из ворот – болельщики уже устали.

Вот некоторые реакции из X (бывший Twitter).

💬 HojlundPR: «Все, с меня хватит Онаны. Хватит. Уберите Онану из «Манчестер Юнайтед» немедленно».

💬 iamyourspec: «Онана пропустил 5 голов за 2 матча в Лиге чемпионов в составе «Юнайтед». Отвратительно».

💬 DaneUtd555: «Мы все знаем, что у Де Хеа были плюсы и минусы, но Онана не будет заменой Де Хеа».

💬 TJAYYY: «Онана делает все то, за что ДДХ получил бы нагоняй».

Позднее Онана ошибся с передачей и подставил Каземиро.