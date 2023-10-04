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Болельщики «МЮ» в ярости от ошибок одного игрока. И это не Далот

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Болельщики «Манчестер Юнайтед» едва успели отпраздновать гол в ворота «Галатасарая», как уже получили ответный.

Уже не в первый раз «МЮ» пропускает в быстрой контратаке. Мауро Икарди воспользовался ошибкой высокой обороны «Юнайтед», а Андре Онана сделал зарядку и в очередной раз отгрузил мяч из ворот – болельщики уже устали.

Вот некоторые реакции из X (бывший Twitter).

💬 HojlundPR: «Все, с меня хватит Онаны. Хватит. Уберите Онану из «Манчестер Юнайтед» немедленно».

💬 iamyourspec: «Онана пропустил 5 голов за 2 матча в Лиге чемпионов в составе «Юнайтед». Отвратительно».

💬 DaneUtd555: «Мы все знаем, что у Де Хеа были плюсы и минусы, но Онана не будет заменой Де Хеа».

💬 TJAYYY: «Онана делает все то, за что ДДХ получил бы нагоняй».

Позднее Онана ошибся с передачей и подставил Каземиро.

6 комментариев

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Ложный Латераль
Фанаты МЮ начинают что-то подозревать насчёт "футбола тен Хага")

Если серьезно Ибра все расставил по полочкам. Голландец сделал слишком большой шаг из середняков в топы, аж связки в пахе порвались
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Роман
С такой защитой и вратарём даже Каземиро не поможет МЮ.
+2
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Le Tallec
Далот тоже тот еще защитник.
+1
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Nariman Muradov
Надо уволит этого 3Хага, срочно звать Карика и дать ему щанс 3 сезона и не трогать, вот он носиаящий болел и профессионал своего дела. Это мне кажется.
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Рустам Лепиев
Ответ Ложный Латераль
Фанаты МЮ начинают что-то подозревать насчёт "футбола тен Хага") Если серьезно Ибра все расставил по полочкам. Голландец сделал слишком большой шаг из середняков в топы, аж связки в пахе порвались
А где топ я не понял?)) Тот Аякс нас бы развозил 24/7)))))
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Дмитрий Васин
Ответ Рустам Лепиев
А где топ я не понял?)) Тот Аякс нас бы развозил 24/7)))))
Топ игрок, это игрок суперзвезда, к которому нужно найти подход, к нему нельзя относится как к молодому. В Аяксе нету суперзвезд. Как только она там появляется его продают.
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