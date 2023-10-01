12 выигранных дуэлей, 70 касаний: игрок «МЮ» заставил замолчать своих критиков в поражении «Палас»

В мрачный день для «Манчестер Юнайтед» против «Кристал Пэлас» Мэйсон Маунт был единственным светлым пятном за 77 минут, продемонстрировав игру, которой болельщики могут гордиться.

Англичанин сделал 70 касаний при точности передач 93%, что впечатляет. Один из его пасов был ключевым, он создал шанс.

Маунт также был чрезвычайно впечатляющим в других областях: он выиграл 12 дуэлей в центре поля, а также сделал семь отборов мяча.