⚡️ «МЮ» продадут шейху Джассиму в ближайшие две недели. Глейзеры снова передумали из-за скандалов и результатов команды (The Sun)
По информации The Sun, шейх Джассим завершит полное приобретение «Манчестер Юнайтед» в ближайшие две недели.
Источником является журналист Нил Кастис, который, известен высоким процентом точных инсайдов.
Кастис утверждает, что сделка будет завершена в течение следующих двух недель, поскольку Глейзеры хотят поторопиться с продажей клуба из-за самого слабого старта «МЮ» в истории.
Красные дьяволы проиграли четыре из семи стартовых игр Премьер-лиги.
Клуб находится в тяжелом положении еще и из-за многочисленных травм и скандалов, которые негативно влияют на репутацию владельцев. Ранее поступала информация, что Глейзеры передумали продавать клуб, желая выручить больше денег через несколько лет.
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