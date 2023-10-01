⚡️ «МЮ» продадут шейху Джассиму в ближайшие две недели. Глейзеры снова передумали из-за скандалов и результатов команды (The Sun)

По информации The Sun, шейх Джассим завершит полное приобретение «Манчестер Юнайтед» в ближайшие две недели.

Источником является журналист Нил Кастис, который, известен высоким процентом точных инсайдов.

Кастис утверждает, что сделка будет завершена в течение следующих двух недель, поскольку Глейзеры хотят поторопиться с продажей клуба из-за самого слабого старта «МЮ» в истории.

Красные дьяволы проиграли четыре из семи стартовых игр Премьер-лиги.

Клуб находится в тяжелом положении еще и из-за многочисленных травм и скандалов, которые негативно влияют на репутацию владельцев. Ранее поступала информация, что Глейзеры передумали продавать клуб, желая выручить больше денег через несколько лет.