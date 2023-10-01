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⚡️ «МЮ» продадут шейху Джассиму в ближайшие две недели. Глейзеры снова передумали из-за скандалов и результатов команды (The Sun)

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По информации The Sun, шейх Джассим завершит полное приобретение «Манчестер Юнайтед» в ближайшие две недели.

Источником является журналист Нил Кастис, который, известен высоким процентом точных инсайдов.

Man United takeover latest: Glazers accept Qatari Sheikh Jassim's bid | Football | Metro News

Кастис утверждает, что сделка будет завершена в течение следующих двух недель, поскольку Глейзеры хотят поторопиться с продажей клуба из-за самого слабого старта «МЮ» в истории.

Красные дьяволы проиграли четыре из семи стартовых игр Премьер-лиги.

Клуб находится в тяжелом положении еще и из-за многочисленных травм и скандалов, которые негативно влияют на репутацию владельцев. Ранее поступала информация, что Глейзеры передумали продавать клуб, желая выручить больше денег через несколько лет.

5 комментариев

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John Doe
Ну наконец-то. Пусть даже сезон в трубу, оно того стоило.
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Cheldon
Не, ну если это действительно произойдёт, и окажется, что Тен Хаг и Ко специально проваливают старт сезона, чтобы ускорить решение Глейзеров по продаже клуба Шейху, то он не лысый шарлатан, а Гроссмейстер Интриг. Талейран—Перигор от Футбола. Ему статую поставят около Олд Траффорд за это ⚽ :)
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#SharkTeam
Ответ Cheldon
Не, ну если это действительно произойдёт, и окажется, что Тен Хаг и Ко специально проваливают старт сезона, чтобы ускорить решение Глейзеров по продаже клуба Шейху, то он не лысый шарлатан, а Гроссмейстер Интриг. Талейран—Перигор от Футбола. Ему статую поставят около Олд Траффорд за это ⚽ :)
Слишком ненадежно. А если шейх первым делом нормального тренера пойдет искать?)
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Моуриниста
Ответ Cheldon
Не, ну если это действительно произойдёт, и окажется, что Тен Хаг и Ко специально проваливают старт сезона, чтобы ускорить решение Глейзеров по продаже клуба Шейху, то он не лысый шарлатан, а Гроссмейстер Интриг. Талейран—Перигор от Футбола. Ему статую поставят около Олд Траффорд за это ⚽ :)
"специально проваливают" чел, звони 911... у тебя проблемы
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Чёрный тюльпан
Опять Джассимка прогревает через The Sun, а по факту Глейзеры персональный хейт терпят не один год, так что какими-то плохими результатами команды их не переубедишь. Сегодня проиграли, завтра уже выиграли, и они опять передумывать будут? Эта помойка в виде СМИ в очередной раз дно пробивает, не зря она даже Тира достоверности не имеет, потому что только всякую чушь генерирует.
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