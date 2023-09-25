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Видаль считает, что тен Хагу не место в «Юнайтед». По мнению экс-полузащитника «Ювентуса», голландец совершил непоправимую ошибку

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«Как он посмел?»

По мнению Артуро Видаля, Эрик тен Хаг плохо справляется со своей работой в «Манчестер Юнайтед». Игрока «Атлетико Паранаэнсе» особенно возмутило решение тренера расстаться с Криштиану Роналду.

На очередном стриме на Twitch, Видаль сказал:

«Этот тренер начал свой путь в «Юнайтед» очень плохо. Как он посмел убрать из команды Криштиану Роналду? Тот забивал голы, а тен Хаг просто избавился от него.

Лысые парни очень сложные».

36-летний Видаль, покинувший Европу в прошлом году, чтобы провести конец своей карьеры в Бразилии, параллельно покоряет интернет, запустив канал Twitch, где он высказывает свое мнение обо всех горячих темах футбольного мира.

Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в декабре 2022 года, расторгнув контракт «по обоюдному согласию» после того, как тен Хаг дал ему понять, что не видит его в своей команде. Португалец перешел в саудовский «Аль-Наср», а нидерландский тренер провел успешный сезон, приведя манкунианцев к первому с 2017 года трофею.

8 комментариев

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red hikkikomori
Ответ Forza
На самом деле, в его словах есть правда. Умение купировать скандалы - одно из важных умений для тренера ТОП команды. Сколько было скандалов у Клоппа и Гвардиолы за время их работы? Скольких футболистов они отстраняли он тренировок? Мне кажется, в МЮ сейчас очевидно нездоровая атмосфера и, вполне вероятно, это эхо истории с Криштиану.
Такое мнение имеет место быть, тем более учитывая что Видаль мягко говоря не фанат Роналду. У защитников Тен Хага (имею ввиду тех оголтелых которые не признают за ним вообще ни одного косяка) тут не сработает аргумент вроде "да это же фан клубники, что ж он ещё скажет"
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breeze1989
Ответ Forza
На самом деле, в его словах есть правда. Умение купировать скандалы - одно из важных умений для тренера ТОП команды. Сколько было скандалов у Клоппа и Гвардиолы за время их работы? Скольких футболистов они отстраняли он тренировок? Мне кажется, в МЮ сейчас очевидно нездоровая атмосфера и, вполне вероятно, это эхо истории с Криштиану.
Гвардиола достаточно много звезд отстранил и в запас сажал.
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SegaYasch
Ответ Forza
На самом деле, в его словах есть правда. Умение купировать скандалы - одно из важных умений для тренера ТОП команды. Сколько было скандалов у Клоппа и Гвардиолы за время их работы? Скольких футболистов они отстраняли он тренировок? Мне кажется, в МЮ сейчас очевидно нездоровая атмосфера и, вполне вероятно, это эхо истории с Криштиану.
Рональдиньо, Это’о, Ибрагимович, Яя Туре, Канселу

Придумывать-то тоже не надо, у каждого тренера происходили конфликты с футболистами, только решались они по разному
Тот же Клопп конфликтовал и с Салахом и с Мане
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owly
Ответ Forza
На самом деле, в его словах есть правда. Умение купировать скандалы - одно из важных умений для тренера ТОП команды. Сколько было скандалов у Клоппа и Гвардиолы за время их работы? Скольких футболистов они отстраняли он тренировок? Мне кажется, в МЮ сейчас очевидно нездоровая атмосфера и, вполне вероятно, это эхо истории с Криштиану.
Роналду давались шансы. Санчо давались шансы. не поняли - ищите другой клуб, всё верно.
к тому же, оба, мягко говоря, известны сложным характером.
к ЭтХ могут быть претензии по игре, это понятно. но по разруливанию конфликтов - тут пока даже обсуждать нечего
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Forza
На самом деле, в его словах есть правда. Умение купировать скандалы - одно из важных умений для тренера ТОП команды. Сколько было скандалов у Клоппа и Гвардиолы за время их работы? Скольких футболистов они отстраняли он тренировок?

Мне кажется, в МЮ сейчас очевидно нездоровая атмосфера и, вполне вероятно, это эхо истории с Криштиану.
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BiVG
Лысые парни (и шарлатаны): а вот щас обидно было!!111
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Роман
Ответ Forza
На самом деле, в его словах есть правда. Умение купировать скандалы - одно из важных умений для тренера ТОП команды. Сколько было скандалов у Клоппа и Гвардиолы за время их работы? Скольких футболистов они отстраняли он тренировок? Мне кажется, в МЮ сейчас очевидно нездоровая атмосфера и, вполне вероятно, это эхо истории с Криштиану.
Тренер должен уметь работать со звёздами. Лысому стоит поучиться у Зидана.
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Redhead One
Ответ Forza
На самом деле, в его словах есть правда. Умение купировать скандалы - одно из важных умений для тренера ТОП команды. Сколько было скандалов у Клоппа и Гвардиолы за время их работы? Скольких футболистов они отстраняли он тренировок? Мне кажется, в МЮ сейчас очевидно нездоровая атмосфера и, вполне вероятно, это эхо истории с Криштиану.
Деку и Рональдиньо в первый год, Ибра во второй, Этоо он Моуру отдал. А Канселу? А Туре в Сити? У Клоппа да, такого не вспомню.
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