8 комментариев

Видаль считает, что тен Хагу не место в «Юнайтед». По мнению экс-полузащитника «Ювентуса», голландец совершил непоправимую ошибку
«Как он посмел?»
По мнению Артуро Видаля, Эрик тен Хаг плохо справляется со своей работой в «Манчестер Юнайтед». Игрока «Атлетико Паранаэнсе» особенно возмутило решение тренера расстаться с Криштиану Роналду.
На очередном стриме на Twitch, Видаль сказал:
«Этот тренер начал свой путь в «Юнайтед» очень плохо. Как он посмел убрать из команды Криштиану Роналду? Тот забивал голы, а тен Хаг просто избавился от него.
Лысые парни очень сложные».
36-летний Видаль, покинувший Европу в прошлом году, чтобы провести конец своей карьеры в Бразилии, параллельно покоряет интернет, запустив канал Twitch, где он высказывает свое мнение обо всех горячих темах футбольного мира.
Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в декабре 2022 года, расторгнув контракт «по обоюдному согласию» после того, как тен Хаг дал ему понять, что не видит его в своей команде. Португалец перешел в саудовский «Аль-Наср», а нидерландский тренер провел успешный сезон, приведя манкунианцев к первому с 2017 года трофею.
Придумывать-то тоже не надо, у каждого тренера происходили конфликты с футболистами, только решались они по разному
Тот же Клопп конфликтовал и с Салахом и с Мане
к тому же, оба, мягко говоря, известны сложным характером.
к ЭтХ могут быть претензии по игре, это понятно. но по разруливанию конфликтов - тут пока даже обсуждать нечего
Мне кажется, в МЮ сейчас очевидно нездоровая атмосфера и, вполне вероятно, это эхо истории с Криштиану.