8 комментариев

«Как он посмел?»

По мнению Артуро Видаля, Эрик тен Хаг плохо справляется со своей работой в «Манчестер Юнайтед». Игрока «Атлетико Паранаэнсе» особенно возмутило решение тренера расстаться с Криштиану Роналду.

На очередном стриме на Twitch, Видаль сказал:

«Этот тренер начал свой путь в «Юнайтед» очень плохо. Как он посмел убрать из команды Криштиану Роналду? Тот забивал голы, а тен Хаг просто избавился от него.

Лысые парни очень сложные».

36-летний Видаль, покинувший Европу в прошлом году, чтобы провести конец своей карьеры в Бразилии, параллельно покоряет интернет, запустив канал Twitch, где он высказывает свое мнение обо всех горячих темах футбольного мира.

Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в декабре 2022 года, расторгнув контракт «по обоюдному согласию» после того, как тен Хаг дал ему понять, что не видит его в своей команде. Португалец перешел в саудовский «Аль-Наср», а нидерландский тренер провел успешный сезон, приведя манкунианцев к первому с 2017 года трофею.