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«Он бы умер за эту футболку». Болельщики «Юнайтед» в восторге от молодой звезды академии – он впервые вышел в старте

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Аннибаль Межбри Аннибаль Межбри
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

В субботу «МЮ» обыграл «Бернли» благодаря голу Бруну Фернандеша (1:0), португалец заслуженно забрал приз игроку матча.

Однако одним из игроков, который особенно произвел впечатление на болельщиков, стал Аннибаль Межбри.

Hannibal Mejbri reacts to first goal for Manchester United

В своем первом старте в сезоне молодой игрок был очень активен в прессинге, соблюдал трудовую этику и поддерживал уровень энергии в атаке. Вот его статистика за игру:

91% точности передач

34 касания

21/23 выполненных паса

7 возвратов мяча

3 выигранных дуэли на земле

2/3 захватов

2 ключевые передачи

Он заслужил похвалу от болельщиков, и вот как некоторые из них отреагировали на его перфоманс:

JYB: «У этого парня есть уровень, я думаю, мы еще не увидели, на что он действительно способен».

Акер: «Очень солидно. Надеюсь, мы еще увидим его, даже когда все основные игроки вернутся после травм».

Гриф: «Удивительно, как его старание и трудолюбие выделяются на фоне остальных. Действительно хорошее выступление».

AcademyarenaUtd: «Ганнибал умер бы за эту футболку... Он всегда так делал в академии. Некоторые вещи не меняются».

Джон Шин: «Этот парень вышел на поле и показал более чем половине своих сверстников, что значит играть за «Манчестер Юнайтед». Он выложился на полную и показал качественную игру на протяжении 90 минут. Аннибаль Межбри, запомните это имя».

Коннор: «Межбри после такого выступления станет одним из лидеров. Он ни за что не вернется на скамейку запасных против «Пэлас». Именно такая головная боль нужна Тен Хагу».

4 комментария

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Валерий Рзянин
Неожиданно качественно отработал матч, а пас шведой на ход был вообще вау (я ещё подумал - как я красоту делает 😄). Есть ощущение, что в академии пацаны лучше по качеству растут, чем приходящие 100миллиониники.
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Дмитрий Илющенко
Ответ Nickolay Lyskov
Ровно то же самое писали о МакТомини. Через год-два посмотрим. А так да, в этой игре был редким светлым пятном на фоне большинства апатичных одноклубников.
Ну справедливости ради, Скотт сохранил свой настрой. Класса не хватает - это другое дело, печально
+4
-2
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Nickolay Lyskov
Ровно то же самое писали о МакТомини. Через год-два посмотрим. А так да, в этой игре был редким светлым пятном на фоне большинства апатичных одноклубников.
+2
-2
0
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