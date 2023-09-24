«Он бы умер за эту футболку». Болельщики «Юнайтед» в восторге от молодой звезды академии – он впервые вышел в старте
В субботу «МЮ» обыграл «Бернли» благодаря голу Бруну Фернандеша (1:0), португалец заслуженно забрал приз игроку матча.
Однако одним из игроков, который особенно произвел впечатление на болельщиков, стал Аннибаль Межбри.
В своем первом старте в сезоне молодой игрок был очень активен в прессинге, соблюдал трудовую этику и поддерживал уровень энергии в атаке. Вот его статистика за игру:
91% точности передач
34 касания
21/23 выполненных паса
7 возвратов мяча
3 выигранных дуэли на земле
2/3 захватов
2 ключевые передачи
Он заслужил похвалу от болельщиков, и вот как некоторые из них отреагировали на его перфоманс:
JYB: «У этого парня есть уровень, я думаю, мы еще не увидели, на что он действительно способен».
Акер: «Очень солидно. Надеюсь, мы еще увидим его, даже когда все основные игроки вернутся после травм».
Гриф: «Удивительно, как его старание и трудолюбие выделяются на фоне остальных. Действительно хорошее выступление».
AcademyarenaUtd: «Ганнибал умер бы за эту футболку... Он всегда так делал в академии. Некоторые вещи не меняются».
Джон Шин: «Этот парень вышел на поле и показал более чем половине своих сверстников, что значит играть за «Манчестер Юнайтед». Он выложился на полную и показал качественную игру на протяжении 90 минут. Аннибаль Межбри, запомните это имя».
Коннор: «Межбри после такого выступления станет одним из лидеров. Он ни за что не вернется на скамейку запасных против «Пэлас». Именно такая головная боль нужна Тен Хагу».
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