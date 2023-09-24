В субботу «МЮ» обыграл «Бернли» благодаря голу Бруну Фернандеша (1:0), португалец заслуженно забрал приз игроку матча.

Однако одним из игроков, который особенно произвел впечатление на болельщиков, стал Аннибаль Межбри.

В своем первом старте в сезоне молодой игрок был очень активен в прессинге, соблюдал трудовую этику и поддерживал уровень энергии в атаке. Вот его статистика за игру:

91% точности передач

34 касания

21/23 выполненных паса

7 возвратов мяча

3 выигранных дуэли на земле

2/3 захватов

2 ключевые передачи

Он заслужил похвалу от болельщиков, и вот как некоторые из них отреагировали на его перфоманс:

JYB: «У этого парня есть уровень, я думаю, мы еще не увидели, на что он действительно способен».

Акер: «Очень солидно. Надеюсь, мы еще увидим его, даже когда все основные игроки вернутся после травм».

Гриф: «Удивительно, как его старание и трудолюбие выделяются на фоне остальных. Действительно хорошее выступление».

AcademyarenaUtd: «Ганнибал умер бы за эту футболку... Он всегда так делал в академии. Некоторые вещи не меняются».

Джон Шин: «Этот парень вышел на поле и показал более чем половине своих сверстников, что значит играть за «Манчестер Юнайтед». Он выложился на полную и показал качественную игру на протяжении 90 минут. Аннибаль Межбри, запомните это имя».

Коннор: «Межбри после такого выступления станет одним из лидеров. Он ни за что не вернется на скамейку запасных против «Пэлас». Именно такая головная боль нужна Тен Хагу».