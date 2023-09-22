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Обычный день британских медиа: Daily Mail написал, что Онана уронил ключи от машины

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Вы правильно прочитали: да, Андре Онана уронил ключи от машины в Кэррингтоне. И да, по мнению Daily Mail, об этом стоит написать статью.

Британское издание буквально назвало то, что, вероятно, хотя бы раз случалось с каждым из нас, «продолжением проблем».

«Проблемы с управляемостью Андре Онаны продолжились, когда игроки «Манчестер Юнайтед» вернулись домой после поражения от мюнхенской «Баварии» в Лиге чемпионов, а на снимке вратарь уронил ключи от машины». 

 

8 комментариев

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Cheldon
Уронил ключи и сказал:«Да ну Nah». Наш пацан 👍
+10
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Ложный Латераль
Ну если бы машину открывали ногами, ему не было бы равных
+7
-2
+5
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Антон Князев
Зачем глупости писать? Это был твит а не статья
+3
0
+3
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Dru Pupkine
Обычный день Спортс, написать новость о том, что Дейли мейл написал о том, что Онана уронил ключи!
+2
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Andrey Yaroslavtsev
Что за авто?
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Аврал
Дверь водительская другого цвета...фанаты пинали ?
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**Iscander**
Главное чтобы ключи от другого места не потерял.
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milya ololo
Дак по тегу Загитова каждый день такие новости. Чего удивительного то? лол
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