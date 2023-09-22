8 комментариев

Вы правильно прочитали: да, Андре Онана уронил ключи от машины в Кэррингтоне. И да, по мнению Daily Mail, об этом стоит написать статью.

Британское издание буквально назвало то, что, вероятно, хотя бы раз случалось с каждым из нас, «продолжением проблем».

«Проблемы с управляемостью Андре Онаны продолжились, когда игроки «Манчестер Юнайтед» вернулись домой после поражения от мюнхенской «Баварии» в Лиге чемпионов, а на снимке вратарь уронил ключи от машины».