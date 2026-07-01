Александр Мостовой: «Мои прогнозы на матчи ЧМ сбываются на 95%. Слишком многое я в футболе видел и проходил – этим мы и отличаемся от болтунов, которых сейчас много развелось»

Мостовой: я многое видел и проходил в футболе – этим мы и отличаемся от болтунов.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил о точности своих прогнозов на матчи чемпионата мира-2026.

«Мои прогнозы на матчи чемпионата мира-2026 сбываются на 95 процентов! В матче Бразилия – Япония я счет угадал. Знал, что будет 2:1. К слову, бразильцы не подвели, молодцы.

Слишком многое я в футболе видел и проходил – этим мы и отличаемся от болтунов, которых сейчас много развелось у нас», – сказал Мостовой.