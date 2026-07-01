  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Александр Мостовой: «Мои прогнозы на матчи ЧМ сбываются на 95%. Слишком многое я в футболе видел и проходил – этим мы и отличаемся от болтунов, которых сейчас много развелось»

0
Александр Мостовой: «Мои прогнозы на матчи ЧМ сбываются на 95%. Слишком многое я в футболе видел и проходил – этим мы и отличаемся от болтунов, которых сейчас много развелось»
Мостовой: я многое видел и проходил в футболе – этим мы и отличаемся от болтунов.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил о точности своих прогнозов на матчи чемпионата мира-2026. 

«Мои прогнозы на матчи чемпионата мира-2026 сбываются на 95 процентов! В матче БразилияЯпония я счет угадал. Знал, что будет 2:1. К слову, бразильцы не подвели, молодцы.

Слишком многое я в футболе видел и проходил – этим мы и отличаемся от болтунов, которых сейчас много развелось у нас», – сказал Мостовой. 

Верите в честность Алжира против Австрии?36225 голосов
Да!Сборная Алжира по футболу
Нет!Сборная Ирана по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная Японии по футболу
logoАлександр Мостовой
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Бразилии по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Я через пару дней после матчей 100процентно угадываю исход матчей
ОтветАРТУР АЛИЕВ
Я через пару дней после матчей 100процентно угадываю исход матчей
Пфф.. 100% каждый может, а вы попробуйте угадать 95%
ОтветАРТУР АЛИЕВ
Я через пару дней после матчей 100процентно угадываю исход матчей
Ты не одинок. Некоторым даже пары часов хватает!
Мостовой удивительный человек - имеет 95% проходов, делая прогнозы после событий
Ответфанат Карпеначчо
Мостовой удивительный человек - имеет 95% проходов, делая прогнозы после событий
5% не угадываю, так как забываю, как команды сыграли
Ответфанат Карпеначчо
Мостовой удивительный человек - имеет 95% проходов, делая прогнозы после событий
И даже тут соврал - Сашка не сможет вычислить 95% на калькуляторе, на абум цифру ляпнул
У меня 100%, ставьте хаты, сегодня Германия сольет Парагваю
ОтветЖан Вальжан
У меня 100%, ставьте хаты, сегодня Германия сольет Парагваю
Ты ещё скажи Нидерланды проиграют морокко, сказочник
ОтветPetr Friendship
Ты ещё скажи Нидерланды проиграют морокко, сказочник
Две ничьи надо брать вы оба проиграете
Мостовой против болтунов - пчёлы против мёда. Сам то и есть болтун каких поискать.
Ответastronaut_90
Мостовой против болтунов - пчёлы против мёда. Сам то и есть болтун каких поискать.
Не болтун, а эксперт
ОтветАлександр Мостовой эксперт
Не болтун, а эксперт
А какая разница?
Прогнозы уровня "может выиграют, может проиграют, а может и ничья".
ОтветЕвгений Сидоров
Прогнозы уровня "может выиграют, может проиграют, а может и ничья".
Кто-нибудь забьёт, скорее всего, там как раз 5% матчей, где 0-0
Мостовой настолько преисполнился в познании футбола, что он до игры знает точный счёт, на каких минутах будут голы и имена авторов этих голов. Знает, но никому не говорит, максимум после игры только даёт понять, что всё произошло ровно так, как он и предвидел. Удивительной скромности человек, мог бы давно быть ставочным гуру и миллиардером, но предпочитает молчать и оставаться в стороне от букмекерского безумия и шальных денег.
ОтветGreat Again
Мостовой настолько преисполнился в познании футбола, что он до игры знает точный счёт, на каких минутах будут голы и имена авторов этих голов. Знает, но никому не говорит, максимум после игры только даёт понять, что всё произошло ровно так, как он и предвидел. Удивительной скромности человек, мог бы давно быть ставочным гуру и миллиардером, но предпочитает молчать и оставаться в стороне от букмекерского безумия и шальных денег.
Слушай, а чем он отличается от других «экспертов», а особенно комментаторов? Или от агентства Opta? Последних никто не критикует, а Мостового с …. Смешивают после каждого высказывания. Изучи ради интереса прогнозы от Opta, особенно по прошлому сезону. Я поражаюсь, что это агентство кто-то цитирует.
ОтветGreat Again
Мостовой настолько преисполнился в познании футбола, что он до игры знает точный счёт, на каких минутах будут голы и имена авторов этих голов. Знает, но никому не говорит, максимум после игры только даёт понять, что всё произошло ровно так, как он и предвидел. Удивительной скромности человек, мог бы давно быть ставочным гуру и миллиардером, но предпочитает молчать и оставаться в стороне от букмекерского безумия и шальных денег.
Пацаны, это проплаченная реклама бука. Не ведитесь. Буки играют с вами только если видят, что вы лох, и проигрываете. Как только вы начинаете выигрывать - вам режут максы и давайдасвиданья!
Только тебе царь, одному и верим!)
Ответalexsem69
Только тебе царь, одному и верим!)
Мостовой 2030!
Ответalexsem69
Только тебе царь, одному и верим!)
🤴
Марокко вынес Нидерланды. Тренер Нидерландов "футбольный человек" Рональд Куман. Тренер Марокко - Мохамед Уахби - не играл в футбол вообще! И кто кого вынес? Так что факт игры в футбол к успеху вряд ли имеет отношение. Ну а насчёт, "я играл я знаю" - рассказывать постфактум о том, что что-то предсказали предпочитают шарлатаны. Или деб.. лы. Кто предсказывал вылет Уругвая? Да никто. Кто предполагал никчемность сборной Туниса? Провал Кореи? Вылет немцев? Не яркую игру Португалии, которая по именам круче многих. Оказывается Мостовой.
ОтветAlexander Nikitin
Марокко вынес Нидерланды. Тренер Нидерландов "футбольный человек" Рональд Куман. Тренер Марокко - Мохамед Уахби - не играл в футбол вообще! И кто кого вынес? Так что факт игры в футбол к успеху вряд ли имеет отношение. Ну а насчёт, "я играл я знаю" - рассказывать постфактум о том, что что-то предсказали предпочитают шарлатаны. Или деб.. лы. Кто предсказывал вылет Уругвая? Да никто. Кто предполагал никчемность сборной Туниса? Провал Кореи? Вылет немцев? Не яркую игру Португалии, которая по именам круче многих. Оказывается Мостовой.
Да при чем тут тренер , играют футболисты 😂
ОтветAlex CSKA
Да при чем тут тренер , играют футболисты 😂
Ну да, конечно. Федун рассуждал, что тренер это всего 10% успеха и выиграл один титул за 17 лет.
А все поняли весь юмор ситуации? Царские прогнозы точны на 95%. Прогнозы, которые он делает ПОСТФАКТУМ!!! Это сильно... смешно.
Скажите ему что прогнозы нужно давать ДО матча, а не после. Иначе так не работает
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Англия – ДР Конго. 0:1 – Чипенга забил на 7-й минуте! Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Англия пропустила от ДР Конго на 7-й минуте! Смотрите игру плей-офф ЧМ в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’
сегодня, 19:07ВидеоСпортс"
В пользу Англии не назначили пенальти после попадания мяча в руку Садики в штрафной ДР Конго
15 минут назадФото
Кейн упал в штрафной после контакта с руками Мпаси – иорданский судья Махадме показал, что Харри нырнул, и не дал пенальти. Рефери не пошел смотреть повтор после ВАР-проверки
23 минуты назадФото
Англия впервые пробила по воротам ДР Конго на 30-й минуте. Мпаси в прыжке парировал удар Беллингема головой
31 минуту назад
Пикфорд пропустил в ближний угол после первого же удара в матче с ДР Конго – Чипенга забил Англии на 7-й минуте
58 минут назад
«Бавария» купила Сайбари у ПСВ за 55 млн евро с учетом бонусов. Хавбек присоединится к команде после ЧМ
сегодня, 19:14Фото
ЧМ-2026. 1/16 финала. Англия играет с ДР Конго, Бельгия против Сенегала, США встретятся с Боснией и Герцеговиной
сегодня, 19:06Live
Дембеле назвал Мбаппе «Мобуту». Капитан сборной Франции получил прозвище в честь диктатора Заира
сегодня, 19:05Видео
Дюков о том, что РФС не удалось добиться возвращения России: «Футбол более политизирован, чем любой другой спорт. Политики следят за футболом и оказывают давление»
сегодня, 19:00
Ко всем новостям
Последние новости
Фигурист Галлямов: «Современный футбол стал однотипным, даже футболисты друг от друга почти не отличаются. Раньше была магия с мячом, а теперь простой финт для зрителей уже «вау»
2 минуты назад
Гласнер возглавит «Ноттингем Форест»
46 минут назад
«Спартак» продлил контракт с Довбней до 2027-го. Вратарь сыграл один раз за два года
сегодня, 19:10
Товарищеские матчи. «Зенит» победил «Динамо» Махачкала, «Крылья Советов» проиграли «Соколу» из Второй лиги
сегодня, 18:51
Роналду, Магнус Карлсен и киберспортсмены в проморолике чемпионата EWC
сегодня, 18:35Видео
Отец Фати об уходе вингера из «Барсы»: «Флик ни разу не говорил с Ансу, не было ничего, что изменило бы его решение»
сегодня, 18:28
«Брайтон» покупает 19-летнего Вушковича у «Тоттенхэма» за 46+4 млн фунтов
сегодня, 18:21
«Рубин» подписал защитника костромского «Спартака» Игнатьева. Контракт – до 2029-го
сегодня, 18:10
Морган о сборной Франции: «Не знаю, как кто-то может ее остановить. Они как одна из величайших бразильских команд – абсолютно восхитительны в атаке»
сегодня, 17:58
Виртц стал лучшим игроком матча Германия – Парагвай с оценкой 8.5 по Индексу ГОЛа, Ундав – худший
сегодня, 17:40