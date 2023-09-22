Перед назначением Эрика тен Хага на тренерский пост в «Манчестер Юнайтед», Уэйн Руни посоветовал клубу строить команду вокруг конкретных четырех футболистов.

Учитывая сложно, которые испытывают манкунианцы в последние недели, самое время вспомнить слова легендарного нападающего.

«Джейдон Санчо станет лучше в следующем году, Маркус Рэшфорд тоже. Джесси Лингард дает команде энергию и качество. Скотт Мактоминей уже очень хорош», - заявил Руни.

Пожалуй, что слова Уэйна оправдал лишь Маркус Рэшфорд, который провел великолепный прошлый сезон, став одним из лидеров команды.

Как вы считаете, провал Санчо, Лингарда и Мактоминея - вина тренера или самих игроков?