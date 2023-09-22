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🧐 Прошлой весной Уэйн Руни назвал имена четырех игроков, которые должны стать лидерами «МЮ». Каков итог?

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Перед назначением Эрика тен Хага на тренерский пост в «Манчестер Юнайтед», Уэйн Руни посоветовал клубу строить команду вокруг конкретных четырех футболистов.

Учитывая сложно, которые испытывают манкунианцы в последние недели, самое время вспомнить слова легендарного нападающего.

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«Джейдон Санчо станет лучше в следующем году, Маркус Рэшфорд тоже. Джесси Лингард дает команде энергию и качество. Скотт Мактоминей уже очень хорош», - заявил Руни.

Пожалуй, что слова Уэйна оправдал лишь Маркус Рэшфорд, который провел великолепный прошлый сезон, став одним из лидеров команды.

Как вы считаете, провал Санчо, Лингарда и Мактоминея - вина тренера или самих игроков?

4 комментария

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Vlad Good
Одно попадание с 4-х, непхохо. Но лучше а казино не заходить ему)
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Тюменский медвежонок
Ответ Vlad Good
Одно попадание с 4-х, непхохо. Но лучше а казино не заходить ему)
какое попадание? в этом сезоне Рэшфорд разве что-то показывает? этот брусок кроме того как "бегать" ничего больше не умеет
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Neron
Ответ Тюменский медвежонок
какое попадание? в этом сезоне Рэшфорд разве что-то показывает? этот брусок кроме того как "бегать" ничего больше не умеет
В прошлом матче голевую отдал, да и на общем фоне норм выглядел!
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red hikkikomori
Ответ Тюменский медвежонок
какое попадание? в этом сезоне Рэшфорд разве что-то показывает? этот брусок кроме того как "бегать" ничего больше не умеет
В последнее время и "бегать" не про него, пешком ходит
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