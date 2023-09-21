«Факундо Пельистри – один из игроков, который заслуживает шанс», – сказал Бруну Фернандеш в интервью The United Stand.

«Он заслуживает похвалы за все, через что ему пришлось пройти, и за все, что он сделал для команды. Факундо всегда готов, он всегда усердно тренируется, и он хорошо справился в матче с «Баварией» – выполнил задачи, которые перед ним поставил тренер, и мы действительно рады за него, он действительно заслужил свой шанс».

Пельистри действительно проявил себя на старте Лиги чемпионов, хотя в матче с немцами, который «МЮ» проиграл 3:4, ему и не повезло забить.

21-летний игрок с замиранием сердца ждал шанса в «Манчестер Юнайтед», и приятно видеть, что он наконец заслужил доверие Эрика тен Хага.