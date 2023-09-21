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От Беста до Роналду: топ-5 лучших нападающих в истории «Манчестер Юнайтед»

Бобби Чарльтон Бобби Чарльтон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Эрик Кантона Эрик Кантона
Уэйн Руни Уэйн Руни
Джордж Бест Джордж Бест
Футбол Футбол

 

«Манчестер Юнайтед» был домом для многих знаковых нападающих, которые продемонстрировали свой талант в легендарной красной форме, восхищая болельщиков и выигрывая трофеи. 

Большую часть трофеев клубу удалось завоевать благодаря выдающемуся мастерству их игроков атаки. Давайте взглянем на пятерку величайших нападающих «Манчестер Юнайтед» всех времен.

Сэр Бобби Чарльтон

Сэр Бобби Чарльтон – одна из самых влиятельных фигур в истории «Манчестер Юнайтед».

Чарльтон был замечательным нападающим, который провёл 17 лет в «МЮ». Он забил 249 голов в 758 матчах за «красных дьяволов» и оставался лучшим бомбардиром клуба на протяжении многих десятилетий. Вместе с «Юнайтед» он выиграл три титула АПЛ, Кубок Англии и один Кубок Европы.

Криштиану Роналду

Под опекой сэра Алекса Фергюсона Криштиану Роналду превратился из энергичного подростка в одного из лучших нападающих мира за время своего первого шестилетнего периода в «Манчестер Юнайтед». Легендарный португалец оказал серьезное влияние на клуб во время пребывания на «Олд Траффорд».

Роналду трижды побеждал в Премьер-лиге, один раз в Лиге чемпионов, выиграл Кубок Англии, два Кубка Лиги и один Клубный чемпионат мира в составе «МЮ».

Португалец также выиграл первый из пяти своих Золотых мячей, будучи футболистом английского клуба. Роналду забил 145 голов и отдал 64 результативные передачи в 346 матчах во всех соревнованиях за «Манчестер Юнайтед».

Уэйн Руни

Уэйн Руни широко известен как один из лучших нападающих «Манчестер Юнайтед».

Трудолюбие, универсальность и способность Руни проявлять себя на различных атакующих позициях сделали его незаменимым игроком для «Манчестер Юнайтед».

За свою карьеру Руни забил 253 гола и отдал 145 результативных передач в 559 матчах за «МЮ». Именно он является лучшим бомбардиром клуба. Англичанин пять раз выиграл Премьер-лигу, один раз Лигу чемпионов, Лигу Европы, Кубок Англии, три Кубка Лиги и один Клубный чемпионат мира в составе «Юнайтед».

Эрик Кантона

Эрик Кантона заслуживает того, чтобы называться одним из лучших нападающих в истории «Манчестер Юнайтед» из-за его огромного влияния на клуб в 1990-е годы.

Его переход из «Лидс Юнайтед» в 1992 году стал поворотным моментом для «красных дьяволов» под руководством сэра Алекса Фергюсона по ряду причин. Француз обладал не только исключительным талантом, но и харизмой, которая нашла отклик у болельщиков.

Видение Кантона, креативность и способность забивать голы сыграли важную роль в оживлении борющейся за победу команды и помогли ей завоевать четыре титула Премьер-лиги за пять лет.

Кантона был не только отличным бомбардиром, но и плеймейкером, часто отдавая решающие передачи и создавая голевые моменты для своей команды. В 185 матчах за «Манчестер Юнайтед» Кантона забил 82 гола и отдал 62 результативные передачи.

Джордж Бест

Ирландец, пожалуй, величайший нападающий в истории «Манчестер Юнайтед». Его невероятные навыки дриблинга, ловкость и контроль мяча сделали его особенным игроком.

Бест продемонстрировал способность создавать голевые моменты и забивать голы. Он был любимцем болельщиков на «Олд Траффорд», и, несмотря на то, что он играл в период относительного хаоса в клубе, смог проявить свое индивидуальное мастерство.

Бест оказал огромное влияние на «Юнайтед» в 60-е годы, во время возрождения команды после мюнхенской авиакатастрофы 1958 года. Он сыграл решающую роль в завоевании «МЮ» Кубка европейских чемпионов в 1968 году. Бест также выиграл два титула АПЛ во время своего пребывания в «Манчестер Юнайтед» и забил 143 гола в 359 матчах.

 

5 комментариев

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Neron
Дэнис Лоу, да да, пошёл я…
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Роман
Без Роналду МЮ не выиграл бы 3 АПЛ подряд и ЛЧ.
Однозначно лучший игрок XXI века у МЮ.
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Роман
Бест 2 АПЛ и Кубок Европейских Чемпионов.
Роналду 3 АПЛ и Лига Чемпионов.

По каким критериям паблик выбрал первого лучшим) Ах, это же автор барсофанского Гаспачо.

Зато Меську во все щели первым поставят, будь то это чемпионат Африки или Кубок Франции.
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