«И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе».

Болельщики «Манчестер Юнайтед» в восторге от того, как вратарь команды Андре Онана отреагировал на вопрос журналиста. Представитель прессы спросил у камерунца о количестве голов, которые он пропустил в течение текущего сезона.

Вот как проходил разговор:

Журналист: «Вы пропустили десять мячей, и я знаю, что это не ваша вина...»

Онана: «Нет, нет, нет. Послушайте. Мы здесь вместе. Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Если мы сохраняем ворота сухими, это касается всех нас. Когда мы пропускаем голы, ответственность лежит на Андре Онане».

Он добавил: «Мои товарищи по команде работают не покладая рук, и если им нужно ткнуть пальцем в кого-то, то они должны указать на меня, потому что я − вратарь».

Перед игрой против «Баварии» Онана рассказал о своем стиле игры, о котором так много говорят.

«Не думаю, что я здесь потому, что хорошо играю ногами. В первую очередь мне нужно защищать ворота, вот почему я здесь. Самое главное − команда, мы здесь для того, чтобы побеждать. Если команде нужны мои ноги, я буду хорошо работать ногами, но это зависит от ситуации − высокий блок или низкий блок».