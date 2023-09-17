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Маунт и Варан уже тренируются с «МЮ», Майну тоже скоро будет готов

Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт
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«Манчестер Юнайтед» предоставил обновленную информацию о физической форме Мэйсона Маунта и Рафаэля Варана перед матчем с «Баварией» в первом матче Лиги чемпионов.

"Красные" приняли участие в открытой тренировке в Каррингтоне перед вылетом в Германию во вторник днем", - говорится в заявлении клуба.

«После новостей о том, что Аарону Ван-Уиссаке предстоит некоторое время находиться в стороне, появилась и позитивная новость: Рафаэль Варан и Мэйсон Маунт присоединились к группе.

Хотя пока нет подтверждения, что они могут попасть в состав на матч с "Баварией", возвращение этой пары происходит в нужное время для команды Эрика тен Хага».

Также появилась обновленная информация о физической форме Кобби Майну, который начал индивидуальные тренировки.

 

1 комментарий

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Ложный Латераль
Будем рады, если авторы соберут для нас информацию про Тен Хага, его агента Кииза Воса, и связи всех последних трансферов МЮ с агенством Воса, а также про сына Тен Хага, который работает там же, в агенстве Кииза Воса
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