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Тен Хаг сообщил, что один из травмированных игроков «Юнайтед» вернется к матчу против «Баварии»

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В клубе хватает футболистов с повреждениями.

Главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг подтвердил, что во вторник в матче с «Баварией» в составе «МЮ» появится один из травмированных игроков.

Однако специалист не стал уточнять, кто это может быть. Он сказал следующее: «Может быть, может быть, один игрок, но я думаю, что в Мюнхене его может быть недостаточно. Когда мы через неделю поедем в Бернли, я думаю, что вернется больше игроков».

По последним слухам, наиболее близки к возвращению в состав Рафаэль Варан и Мэйсон Маунт.

После субботнего проигранного «Брайтону» (1:3) матча «Юнайтед» остался без восьми футболистов − Тома Хитона, Рафаэля Варана, Люка Шоу, Тирелла Маласии, Кобби Майну, Софьяна Амрабата, Мэйсона Маунта и Амада Диалло.

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