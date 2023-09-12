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😲 Тен Хаг уже потратил в «Юнайтед» £333 млн на игроков. Это больше, чем Гвардиола за тот же период. Получился целый состав!

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Прошедшее лето привело общие трансферные расходы Эрика тен Хага в «Ман Юнайтед» к £333,6 млн.

Эти цифры все больше давят на голландского специалиста, который все чаще подвергается критике футбольной общественности.

Для сравнения, Пеп Гвардиола потратил £230,8 млн за этот же период.

Например, Мэйсон Маунт и Антони по-прежнему считаются неудачными подписаниями, как среди руководства, так и в рядах фанатов манкунианцев.

Из приобретений тен Хага можно собрать даже целый состав.

Отдали бы за этих парней 300 миллионов фунтов?

6 комментариев

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Алекс Мелкумян
Ответ Joshua Morgenstern
И когда левого челика подписали?
Ты еще спроси откуда 40 плюсов на посте сразу после публикации))
+7
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Чёрный тюльпан
Не знал, что Забитцера, Вегорста и Эль-Гази подписали в МЮ. Двоих в аренду брали, а по третьему отбой ещё вчера дали. Эриксен вообще свободным агентом пришёл. Так что заплатили кучу денег за гораздо меньшее количество игроков, чем здесь отражено.
+1
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Ложный Латераль
Ответ Joshua Morgenstern
И когда левого челика подписали?
Он правый. Подписали вместо Антони, свободным агентом. Конечно же из Нидерландии)
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Joshua Morgenstern
И когда левого челика подписали?
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Stretford End
ну что за бред?
двое из аренды, и ещё один выдуманный
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Stretford End
Ответ Чёрный тюльпан
Не знал, что Забитцера, Вегорста и Эль-Гази подписали в МЮ. Двоих в аренду брали, а по третьему отбой ещё вчера дали. Эриксен вообще свободным агентом пришёл. Так что заплатили кучу денег за гораздо меньшее количество игроков, чем здесь отражено.
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