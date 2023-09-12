Прошедшее лето привело общие трансферные расходы Эрика тен Хага в «Ман Юнайтед» к £333,6 млн.

Эти цифры все больше давят на голландского специалиста, который все чаще подвергается критике футбольной общественности.

Для сравнения, Пеп Гвардиола потратил £230,8 млн за этот же период.

Например, Мэйсон Маунт и Антони по-прежнему считаются неудачными подписаниями, как среди руководства, так и в рядах фанатов манкунианцев.

Из приобретений тен Хага можно собрать даже целый состав.

Отдали бы за этих парней 300 миллионов фунтов?