Теперь один в Турции, а второй попал в немилость.

Игрокам «Юнайтед» в конце предсезонки предложили ответить на ряд вопросов. За камерой был Фред, а спикерами выступили Маркус Рэшфорд, Мэйсон Маунт, Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначо и Лисандро Мартинес.

Номинации были такие − самый стильный, самый большой болтун, самый смешной и лучший музыкальный плейлист.

В качестве «самого стильного» Рэшфорд выбрал Санчо, Маунт − Гарначо, Мартинес − Рэшфорда, а Фернандеш и Гарначо − Тирелла Маласиа.

Португалец и аргентинец назвали Санчо «самым большим болтуном». Сам Лича также получил две номинации, так как его назвали Гарначо и Рэшфорд. Маунт решил не отвечать и соскочил с вопроса.

Однако экс-игрок «Челси» назвал Санчо как «самого смешного» в команде. Мартинес, Рэшфорд, Фернандеш и Гарначо проголосовали за Каземиро, Маласию, Мартинеса и Фреда соответственно.

Маунт также сказал, что у Санчо лучший музыкальный вкус, а Фернандеш, Мартинес и Гарначо считают, что треками лучше справляется Диогу Далот. Рэшфорд без лишней скромности назвал себя.

Фред, который снимал видео, теперь играет в турецком «Фенербахче», а самый популярный у футболистов Джейдон Санчо потерял свой шарм на фоне конфликта с Эриком тен Хагом. По слухам игроки уже устали от выкрутасов игрока.