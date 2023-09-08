United Tweets
Блог

Гарет Бэйл признался, что отказал сэру Алексу Фергюсону и объяснил, почему

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Гарет Бэйл Гарет Бэйл
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Гарет Бэйл признался, что прошел трудный путь к тому, чтобы стать футбольной суперзвездой, отказавшись от трансфера в «Манчестер Юнайтед».

34-летний Бэйл, уже повесивший бутсы на гвоздь, сделал блестящую карьеру, пять раз выиграв Лигу чемпионов с «Реалом», кроме того он и до сих пор остается лучшим бомбардиром сборной Уэльса.

Но Гарет считает, что добился успеха благодаря тому, что отказался от приглашения сэра Алекса Фергюсона и сделал выбор в пользу «Тоттенхэма» в 2007 году.

«Я отказался от «Манчестер Юнайтед» и перешёл в «Тоттенхэм». В то время «Юнайтед» был самой сильной командой в АПЛ: они выигрывали трофеи, у них были лучшие игроки и тренер. Самым простым решением было бы перейти в «Манчестер Юнайтед», в крупнейший клуб. Но я решил, что хочу регулярно играть за первую команду», - вспоминает Бэйл.

Бэйл, который позднее в этом месяце сыграет в гольф в Кубке Райдера в Риме в компании других звезд спорта, теперь дает свой совет начинающим звездам.

«В этом возрасте многие игроки пошли бы за деньгами и славой в более крупный клуб. Но я играл, развивался и учился. Важной частью моего развития было продолжать играть в футбол за первую команду. Благодаря опыту в «Тоттенхэме» я и добился успеха».

Пишите в комментариях, все ли правильно сделал Гарет? Хотели бы видеть валлийца в «МЮ»?

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
danilevich
Ответ Ахма Начоо
Блестящую карьеру сидя на лавке он сделал
🤡🤡🤡
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Хоянто
совет грамотный, изложил по сути (полностью поддерживаю). поступил грамотно, не чета нынешней молодёжи (есть такие личности). думаю отказать Деду было то ещё испытание, но по мне поступок грамотный, полностью оправдан.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий