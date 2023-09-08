Гарет Бэйл признался, что прошел трудный путь к тому, чтобы стать футбольной суперзвездой, отказавшись от трансфера в «Манчестер Юнайтед».

34-летний Бэйл, уже повесивший бутсы на гвоздь, сделал блестящую карьеру, пять раз выиграв Лигу чемпионов с «Реалом», кроме того он и до сих пор остается лучшим бомбардиром сборной Уэльса.

Но Гарет считает, что добился успеха благодаря тому, что отказался от приглашения сэра Алекса Фергюсона и сделал выбор в пользу «Тоттенхэма» в 2007 году.

«Я отказался от «Манчестер Юнайтед» и перешёл в «Тоттенхэм». В то время «Юнайтед» был самой сильной командой в АПЛ: они выигрывали трофеи, у них были лучшие игроки и тренер. Самым простым решением было бы перейти в «Манчестер Юнайтед», в крупнейший клуб. Но я решил, что хочу регулярно играть за первую команду», - вспоминает Бэйл.

Бэйл, который позднее в этом месяце сыграет в гольф в Кубке Райдера в Риме в компании других звезд спорта, теперь дает свой совет начинающим звездам.

«В этом возрасте многие игроки пошли бы за деньгами и славой в более крупный клуб. Но я играл, развивался и учился. Важной частью моего развития было продолжать играть в футбол за первую команду. Благодаря опыту в «Тоттенхэме» я и добился успеха».

Пишите в комментариях, все ли правильно сделал Гарет? Хотели бы видеть валлийца в «МЮ»?