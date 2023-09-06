Андре Онана вернулся в сборную Камеруна после ссоры с тренером на чемпионате мира 2022 года.

Для «Манчестер Юнайтед» это означает, что они могут остаться без своего основного вратаря на Кубке африканских наций 2024 года.

Если Камерун обыграет Бурунди 12 сентября и пройдет квалификацию, «красные дьяволы» останутся без Онаны на месяц в январе и феврале 2024 года.

Матчи «Манчестер Юнайтед», которые Онана может пропустить:

АПЛ: «Тоттенхэм» (дома, 13 января), «Вулвз» (на выезде, 30 января), «Вест Хэм» (дома, 3 февраля), «Астон Вилла» (на выезде, 10 февраля).

Кубок Англии: ничья в четвертом раунде (27 января).

Кубок лиги: первый полуфинальный матч (8 января), ответный полуфинальный матч (21 января).

Лига чемпионов: первый матч 1/8 финала (13 февраля, всего через два дня после финала Кубка африканских наций).