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«Юнайтед» может остаться без Онана в решающей части сезона: он может пропустить 8 матчей

Андре Онана Андре Онана
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Андре Онана вернулся в сборную Камеруна после ссоры с тренером на чемпионате мира 2022 года.

Для «Манчестер Юнайтед» это означает, что они могут остаться без своего основного вратаря на Кубке африканских наций 2024 года.

Если Камерун обыграет Бурунди 12 сентября и пройдет квалификацию, «красные дьяволы» останутся без Онаны на месяц в январе и феврале 2024 года.

Матчи «Манчестер Юнайтед», которые Онана может пропустить:

АПЛ: «Тоттенхэм» (дома, 13 января), «Вулвз» (на выезде, 30 января), «Вест Хэм» (дома, 3 февраля), «Астон Вилла» (на выезде, 10 февраля).

Кубок Англии: ничья в четвертом раунде (27 января).

Кубок лиги: первый полуфинальный матч (8 января), ответный полуфинальный матч (21 января).

Лига чемпионов: первый матч 1/8 финала (13 февраля, всего через два дня после финала Кубка африканских наций). 

3 комментария

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Bego Yusupov
Ответ Джон Харпер
Таким макаром что происходит сейчас,МЮ скорее всего останется без тренера.Истинные фанаты шарлатана будут трубить тут а как же уникальный футбол Хаага?Когда альфа самца отметелят как следует на Энфилде,или дома будут надругаться соседи то вы по другому завоете.Бедный Андрей не в то время он пришел.
а собственно что не так с футболом Хага я не знаю как вы но я считаю что Хагу надо дать время
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Леонид Ботвинник
А напомните зачем турка купили ? И , судя по всему , он достаточно неплох.
0
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