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  4. Тренер Бельгии Гарсия о 3:2: «В футболе все возможно, если ты в это веришь. Сенегал потерял концентрацию к концу матча, хотел удержать счет 2:0 – это большая ошибка»

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Тренер Бельгии Гарсия о 3:2: «В футболе все возможно, если ты в это веришь. Сенегал потерял концентрацию к концу матча, хотел удержать счет 2:0 – это большая ошибка»
Тренер сборной Бельгии высказался о волевой победе над Сенегалом.

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высказался о победе над командой Сенегала в 1/16 финала чемпионата мира (3:2).

Европейская команда уступала со счетом 0:2 к 86-й минуте, но отыгралась и перевела игру в дополнительное время. Победный гол забил Юри Тилеманс с пенальти на 125-й. 

«В футболе все возможно, если ты в это веришь. Я уже говорил, что сила этой команды в том числе и в скамейке запасных. С одиннадцатью игроками результата не добьешься.

К концу матча соперники потеряли концентрацию. Они хотели удержать счет 2:0, что, на мой взгляд, было большой ошибкой. Это придало нам уверенности. Потому что, когда счет стал 1:2, ход матча изменился. После этого мы сравняли счет, и хорошо, что реализовали этот – заслуженный – пенальти в концовке», – сказал Гарсия. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: HLN
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Сенегала по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoРуди Гарсия

Комментарии

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По факту. Сенегал просто подарил победу.
Ответgronk22
По факту. Сенегал просто подарил победу.
Сказался опыт и лидерство Лукаку и еще пары бельгийцев. Играть до последней минуты и вернуться с 0:2, когда и сил уже нет, дорогого стоит. Момент, в котором был фол и назначили пенальти, тоже нужно было создать и создала его Бельгия, а ведь и Сенегал тоже мог, но не случилось.. увы..
лучшая команда проиграла увы, так бывает.
Отскочили знатно
Давай не накидывай, физрук
ОтветГаби Жезус
Отскочили знатно Давай не накидывай, физрук
Так он и не говорит, что они были лучше. Он говорит, что соперник сам отдал им победу. Это факт
А тактика Бельгии, которая привела к тому, что команда горела 0:2 до 86 минуты, была правильной? Думаю, некрасиво называть тактику соперника ошибкой, тем более когда сам был на волоске от поражения на протяжении 120 минут.
ОтветDeclanator
А тактика Бельгии, которая привела к тому, что команда горела 0:2 до 86 минуты, была правильной? Думаю, некрасиво называть тактику соперника ошибкой, тем более когда сам был на волоске от поражения на протяжении 120 минут.
Не было такой тактики на удержание у Конго до первого пропущенного от Лукаку !
Может быть как раз в этом и есть их ошибка )
ОтветOldRedWhite
Не было такой тактики на удержание у Конго до первого пропущенного от Лукаку ! Может быть как раз в этом и есть их ошибка )
У Конго ? ) Ты там че за матч смотрел ?)
Я - физрук. Мы отскочили. В 1/8 продолжим ватокат.
Не помню, чтобы Сенегал удерживал счёт. Даже в конце шли вперёд. Нереальное везение спасло бельгийцев. Одна из самых слабых будет в 1/8 финала. По факту у них победа только над зейландцами
ОтветГорец Юнайтед
Не помню, чтобы Сенегал удерживал счёт. Даже в конце шли вперёд. Нереальное везение спасло бельгийцев. Одна из самых слабых будет в 1/8 финала. По факту у них победа только над зейландцами
Так сб ссср отправили домой в 86 году😁
Я фанат Лукаку ещё со времён Вест Хэма. И кстати, тогда это была его лучшая версия. В то время он мог с центра поля убегать с двумя защитниками на плечах. И как же мне было обидно, когда на него повесили всех собак после вылета в Катаре. Это при том, что пока его, как и сегодня, после травм, не выпустили на замену во втором тайме, Бельгия вообще ничего не могла создать. Причём, как выяснилось, и даже сам он считает себя виноватым. И вот теперь... 91-й гол за сборную. Вдумайтесь в эту цифру.
ОтветMario Balohulli
Я фанат Лукаку ещё со времён Вест Хэма. И кстати, тогда это была его лучшая версия. В то время он мог с центра поля убегать с двумя защитниками на плечах. И как же мне было обидно, когда на него повесили всех собак после вылета в Катаре. Это при том, что пока его, как и сегодня, после травм, не выпустили на замену во втором тайме, Бельгия вообще ничего не могла создать. Причём, как выяснилось, и даже сам он считает себя виноватым. И вот теперь... 91-й гол за сборную. Вдумайтесь в эту цифру.
Все бы хорошо, но Лукаку не играл за Вест Хэм...
ОтветMario Balohulli
Я фанат Лукаку ещё со времён Вест Хэма. И кстати, тогда это была его лучшая версия. В то время он мог с центра поля убегать с двумя защитниками на плечах. И как же мне было обидно, когда на него повесили всех собак после вылета в Катаре. Это при том, что пока его, как и сегодня, после травм, не выпустили на замену во втором тайме, Бельгия вообще ничего не могла создать. Причём, как выяснилось, и даже сам он считает себя виноватым. И вот теперь... 91-й гол за сборную. Вдумайтесь в эту цифру.
Не вест Хема а Эвертона.
какое удержание???))) первый гол после серии рикошетов, вместо того что бы удерживать и выбить мяч куда подальше, игрок Сенегала помчался в атаку, врезался в игрока, мяч отскочил бельгийцам, потом подкат сенегала в игрока бельгийца, еще отскок удачный, пас и гол
Второй гол стечение обстачтельств, но навес хороший, хоть и ошибка вратаря. Больше и моментов то не было...
так что тут много факторов, но конечно и везение, не думаю что если бы первый гол не случился, что то бы произошло такое...
А Сенегальцы, неудачники, три гола пропустить в концовке один из них в добавленное к добавленному, это конечно верх идиотизма(((
Все равно Бельгия пассажир на этом ЧМ. Сейчас отскочили, дальше не получится.
Руди Гарсия хорош, снял Доку и никакущего де Брюйне и перевернул игру заменами, концовка - очень большая его заслуга. Если в целом по игре, победа заслуженна, но по эпизоду пенальти там не было.
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