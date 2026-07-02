Тренер Бельгии Гарсия о 3:2: «В футболе все возможно, если ты в это веришь. Сенегал потерял концентрацию к концу матча, хотел удержать счет 2:0 – это большая ошибка»

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высказался о победе над командой Сенегала в 1/16 финала чемпионата мира (3:2).
Европейская команда уступала со счетом 0:2 к 86-й минуте, но отыгралась и перевела игру в дополнительное время. Победный гол забил Юри Тилеманс с пенальти на 125-й.
«В футболе все возможно, если ты в это веришь. Я уже говорил, что сила этой команды в том числе и в скамейке запасных. С одиннадцатью игроками результата не добьешься.
К концу матча соперники потеряли концентрацию. Они хотели удержать счет 2:0, что, на мой взгляд, было большой ошибкой. Это придало нам уверенности. Потому что, когда счет стал 1:2, ход матча изменился. После этого мы сравняли счет, и хорошо, что реализовали этот – заслуженный – пенальти в концовке», – сказал Гарсия.
Давай не накидывай, физрук
Может быть как раз в этом и есть их ошибка )
Второй гол стечение обстачтельств, но навес хороший, хоть и ошибка вратаря. Больше и моментов то не было...
так что тут много факторов, но конечно и везение, не думаю что если бы первый гол не случился, что то бы произошло такое...
А Сенегальцы, неудачники, три гола пропустить в концовке один из них в добавленное к добавленному, это конечно верх идиотизма(((