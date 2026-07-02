Тренер Бельгии Гарсия о 3:2: «В футболе все возможно, если ты в это веришь. Сенегал потерял концентрацию к концу матча, хотел удержать счет 2:0 – это большая ошибка»

Тренер сборной Бельгии высказался о волевой победе над Сенегалом.

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высказался о победе над командой Сенегала в 1/16 финала чемпионата мира (3:2).

Европейская команда уступала со счетом 0:2 к 86-й минуте, но отыгралась и перевела игру в дополнительное время. Победный гол забил Юри Тилеманс с пенальти на 125-й.

«В футболе все возможно, если ты в это веришь. Я уже говорил, что сила этой команды в том числе и в скамейке запасных. С одиннадцатью игроками результата не добьешься.

К концу матча соперники потеряли концентрацию. Они хотели удержать счет 2:0, что, на мой взгляд, было большой ошибкой. Это придало нам уверенности. Потому что, когда счет стал 1:2, ход матча изменился. После этого мы сравняли счет, и хорошо, что реализовали этот – заслуженный – пенальти в концовке», – сказал Гарсия.